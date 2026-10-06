Całuśny James Hetfield - w nowej fryzurze - przyłapany na meczu. Kamera uchwyciła frontmana Metalliki

O Metallice w ostatnich dniach jest naprawdę głośno. Formacja oficjalnie w czwartek 1 października rozpoczęła swoją, ogłoszoną w lutym tego roku, koncertową rezydencję w Las Vegas. Ikona thrash metalu gra oczywiście w słynnym już na cały świat obiekcie Sphere, który wyróżnia się na tle innych nie tylko swoim kulistym kształtem, ale także zaawansowanymi technologiami, które stwarzają możliwość organizacji jedynych w swoim rodzaju widowisk.

Za Metalliką już dwa pokazy (odbędą się jeszcze kolejne 22, także w 2027 roku) w ramach rezydencji, zorganizowanej pod nazwą "Life Burns Faster". Już teraz wiadomo, że Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo na występach działają w ramach zasady "No Repeat Weekend", grając zmienne setlisty - do których do tego dodawane są smaczki w postaci nie granych od dobrych kilku lat perełek.

James Hetfield nie lubił być frontmanem Metalliki. Wszystko zmienił TEN album

James Hetfield przyłapany na meczu! Pod okiem kamery całował ukochaną!

Jeszcze przed rozpoczęciem serii koncertów na celowniku mediów znalazł się James Hetfield, a to ze względu na zmianę fryzury. Zdaje się, że właśnie z okazji nowego projektu wokalista i gitarzysta postanowił sprezentować sobie czarne pasemko, które wyraźnie wyróżnia się na tle siwizny.

Teraz nowy wizerunek James zaprezentował na meczu Raiders z Kansas City Chiefs na stadionie Allegiant. Obecność muzyka natychmiast wychwyciły kamery, które pokazały go na telebimie. Okazało się, że Hetfieldowi na miejscu towarzyszyła narzeczona Adriana Gillett, którą muzyk, gdy tylko zobaczył, że jest pod ostrzałem kamery, obdarował buziakiem. Na dostępnym w sieci nagraniu widać, że James pojawił się na meczu w naprawdę dobrym nastroju - sprawdź poniżej!

Tak prezentuje się James Hetfield w nowej fryzurze: