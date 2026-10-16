Internauci wybrali najlepszą piosenkę z PRL-u. Nieoczywisty wybór!

Z jednej strony czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kojarzą się z ogromnymi trudnościami i niedostatkiem, o których wielu wolałoby zapomnieć. Z drugiej jednak, epoka ta wciąż powraca we wspomnieniach i dyskusjach, budząc żywe emocje wśród obywateli naszego kraju.
Dla starszych pokoleń to okres młodości i dorastania, co naturalnie wywołuje nostalgię. Nie bez znaczenia pozostaje tu popkultura. Lata 60., 70. i 80. to czas narodzin kultowych produkcji, takich jak "Janosik", "Czterej pancerni i pies", "07 zgłoś się", "Poszukiwany, poszukiwana", "Stawka większa niż życie" czy "Miś".
Piosenka Ewy Demarczyk wybrana hitem PRL-u
Na ten sam trudny czas przypadły początki karier artystów, którzy dziś uchodzą za absolutne legendy. Muzeum Historii Polski postanowiło to uczcić, organizując w sieci wyjątkowy plebiscyt na największy muzyczny przebój epoki PRL-u.
Zabawa polegała na pucharowym systemie eliminacji. Na starcie wytypowano szesnaście kultowych kompozycji, które zmierzyły się w ośmiu początkowych rundach. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów, później do półfinałów, by ostatecznie wyłonić ścisłą czołówkę. Wśród nominowanych znalazły się klasyki:
- „Mury” – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński
- „Dziwny jest ten świat” – Czesław Niemen
- „Nim wstanie dzień” – Edmund Fetting
- „W żółtych płomieniach liści” – Skaldowie i Łucja Prus
- „Krakowski spleen” – Maanam
- „Psalm stojących w kolejce” – Krystyna Prońko
- „Parostatek” – Krzysztof Krawczyk
- „Wala-Twist” – Filipinki
- „Centrala” – Brygada Kryzys
- „Polska” – Kult
- „Grande Valse Brillante” – Ewa Demarczyk
- „Piosenka o mojej Warszawie” – Mieczysław Fogg
- „Autobiografia” – Perfect
- „Małgośka” – Maryla Rodowicz
- „Na drugim brzegu tęczy” – Breakout
- „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” – Voo Voo
Do ostatecznego starcia stanęły dwie muzyczne potęgi: Czesław Niemen ze swoim ponadczasowym "Dziwny jest ten świat" oraz Ewa Demarczyk z "Grande Valse Brillante". Głosujący internauci zdecydowali, że to właśnie brawurowe wykonanie Demarczyk zasługuje na tytuł najlepszej piosenki tamtych lat.
Internetowe głosowanie towarzyszyło wystawie "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle". Ekspozycję można zwiedzać w Muzeum Historii Polski do 6 grudnia bieżącego roku.
Ewa Demarczyk to jedna z największych gwiazd polskiej sceny
Początki scenicznej drogi Ewy Demarczyk sięgają wczesnych lat 60., gdy związała się z legendarną "Piwnicą pod Baranami". Zaledwie rok później artystka zachwyciła publiczność 1. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zdobywając nagrodę za genialne wykonanie m.in. "Karuzeli z madonnami". Demarczyk zapisała się w historii jako wybitna i niezwykle charyzmatyczna postać. Słynęła z niepodrabialnej ekspresji i mistrzowskich interpretacji poezji. Piosenkarka odeszła 14 sierpnia 2020 roku, dożywając 79 lat.