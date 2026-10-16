Internauci wybrali najlepszą piosenkę z PRL-u. Nieoczywisty wybór!

Z jednej strony czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kojarzą się z ogromnymi trudnościami i niedostatkiem, o których wielu wolałoby zapomnieć. Z drugiej jednak, epoka ta wciąż powraca we wspomnieniach i dyskusjach, budząc żywe emocje wśród obywateli naszego kraju.

Dla starszych pokoleń to okres młodości i dorastania, co naturalnie wywołuje nostalgię. Nie bez znaczenia pozostaje tu popkultura. Lata 60., 70. i 80. to czas narodzin kultowych produkcji, takich jak "Janosik", "Czterej pancerni i pies", "07 zgłoś się", "Poszukiwany, poszukiwana", "Stawka większa niż życie" czy "Miś".

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Piosenka Ewy Demarczyk wybrana hitem PRL-u

Na ten sam trudny czas przypadły początki karier artystów, którzy dziś uchodzą za absolutne legendy. Muzeum Historii Polski postanowiło to uczcić, organizując w sieci wyjątkowy plebiscyt na największy muzyczny przebój epoki PRL-u.

Zabawa polegała na pucharowym systemie eliminacji. Na starcie wytypowano szesnaście kultowych kompozycji, które zmierzyły się w ośmiu początkowych rundach. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów, później do półfinałów, by ostatecznie wyłonić ścisłą czołówkę. Wśród nominowanych znalazły się klasyki:

„Mury” – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński „Dziwny jest ten świat” – Czesław Niemen „Nim wstanie dzień” – Edmund Fetting „W żółtych płomieniach liści” – Skaldowie i Łucja Prus „Krakowski spleen” – Maanam „Psalm stojących w kolejce” – Krystyna Prońko „Parostatek” – Krzysztof Krawczyk „Wala-Twist” – Filipinki „Centrala” – Brygada Kryzys „Polska” – Kult „Grande Valse Brillante” – Ewa Demarczyk „Piosenka o mojej Warszawie” – Mieczysław Fogg „Autobiografia” – Perfect „Małgośka” – Maryla Rodowicz „Na drugim brzegu tęczy” – Breakout „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” – Voo Voo

Do ostatecznego starcia stanęły dwie muzyczne potęgi: Czesław Niemen ze swoim ponadczasowym "Dziwny jest ten świat" oraz Ewa Demarczyk z "Grande Valse Brillante". Głosujący internauci zdecydowali, że to właśnie brawurowe wykonanie Demarczyk zasługuje na tytuł najlepszej piosenki tamtych lat.

Internetowe głosowanie towarzyszyło wystawie "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle". Ekspozycję można zwiedzać w Muzeum Historii Polski do 6 grudnia bieżącego roku.

Ewa Demarczyk to jedna z największych gwiazd polskiej sceny

Początki scenicznej drogi Ewy Demarczyk sięgają wczesnych lat 60., gdy związała się z legendarną "Piwnicą pod Baranami". Zaledwie rok później artystka zachwyciła publiczność 1. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zdobywając nagrodę za genialne wykonanie m.in. "Karuzeli z madonnami". Demarczyk zapisała się w historii jako wybitna i niezwykle charyzmatyczna postać. Słynęła z niepodrabialnej ekspresji i mistrzowskich interpretacji poezji. Piosenkarka odeszła 14 sierpnia 2020 roku, dożywając 79 lat.

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