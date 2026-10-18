Polski zespół w katalogu Inside Out. Jak Riverside wydali „Second Life Syndrome” za granicą?

Własna trasa po Europie zwróciła uwagę InsideOut

Droga Riverside do niemieckiej wytwórni zaczęła się po debiucie „Out of Myself” z 2003 roku oraz EP-ce „Voices in My Head”. Polski wydawca zespołu przekazał muzykom adres InsideOut, więc grupa wysłała tam oba wydawnictwa. Nagrania zwróciły uwagę przedstawicieli wytwórni, od lat specjalizującej się w prog rocku i jego cięższych odmianach. Wśród wykonawców związanych z InsideOut byli wtedy między innymi Neal Morse, Spock’s Beard, Pain of Salvation, Steve Hackett i The Flower Kings.

Same wydawnictwa nie wystarczyły jednak do podpisania umowy. W kwietniu 2005 roku Riverside własnymi siłami zorganizowali trasę po Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Zespół wystąpił między innymi w Zoetermeer, Verviers, Lengnau, Erlangen i Würzburgu, choć nie dysponował jeszcze rozbudowanym zapleczem promocyjnym poza Polską. Piotr Kozieradzki wspominał później, że muzycy nie byli pewni frekwencji, a na koncertach pojawiali się fani przyjeżdżający z różnych części Europy. Dla InsideOut był to wyraźny dowód, że Riverside potrafią przyciągnąć publiczność także poza Polską.

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Kontrakt z InsideOut otworzył Riverside drogę na zagraniczne rynki

W lipcu 2005 roku Riverside podpisali z InsideOut kontrakt na dwa albumy. Riverside byli przedstawiani jako pierwszy polski wykonawca zakontraktowany przez tę wytwórnię. Nie była to więc zwykła zmiana wydawcy. Warszawski kwartet trafił do rozpoznawalnej marki, której dystrybucja i kontakty z mediami docierały do fanów progresywnego grania w Europie i Ameryce.

Umowa pozwalała muzykom przekazać wytwórni część zadań, które wcześniej wykonywali samodzielnie. InsideOut miał zająć się światową dystrybucją, promocją oraz wsparciem kolejnych zagranicznych aktywności koncertowych. Kontrakt nie oznaczał jednak gotowego sukcesu. Po dobrze przyjętym „Out of Myself” Riverside musieli pokazać, że ich drugi album nie będzie jedynie bezpiecznym powtórzeniem debiutu.

Część nowego materiału zespół sprawdzał na koncertach jeszcze przed wejściem do studia. Przed wejściem do studia zespół prezentował fragment późniejszej suity „Second Life Syndrome”, a także „Volte-Face” i „Reality Dream III”. Michał Łapaj oceniał, że około 90 procent materiału było gotowe, zanim rozpoczęły się właściwe sesje. Nagrania zrealizowano w warszawskich studiach Hard i Serakos z udziałem Magdy oraz Roberta Srzednickich, a prace zakończyły się przed końcem sierpnia 2005 roku.

Jednoczesna premiera w Polsce i za granicą

Premiera „Second Life Syndrome” odbyła się 31 października 2005 roku. Za wydanie międzynarodowe odpowiadało InsideOut, a polską edycję wypuściło Mystic Production. Obie wersje miały tę samą oprawę autorstwa Travisa Smitha, a zagraniczne wydanie oznaczono numerem IOMCD 231. Album zawierał dziewięć utworów i trwał 63 minuty oraz 34 sekundy. Jednoczesna premiera w Polsce i za granicą sprawiła, że zagraniczni słuchacze otrzymali album bez opóźnienia względem polskiej edycji.

Druga część „Reality Dream Trilogy” poszerzyła brzmienie Riverside

„Second Life Syndrome” stanowiło środkową część „Reality Dream Trilogy”, rozpoczętej na „Out of Myself”. Mariusz Duda przedstawiał „Reality Dream Trilogy” jako opowieść o kolejnych etapach psychicznego kryzysu głównego bohatera. Na drugiej płycie postać mierzy się z własnymi słabościami. Stąd cięższy, ciemniejszy i bardziej nerwowy charakter materiału. Obok delikatnej, opartej na fortepianie ballady „Conceiving You” znalazły się agresywniejsze „Artificial Smile” oraz „Dance With the Shadow”, wyraźniej przesuwające zespół w stronę prog metalu.

Riverside nie ograniczyli promocji do kraju. Jesienią 2005 roku grali na Progresiste Convention w belgijskim Verviers, pojawili się w Apeldoorn i Baarlo w Holandii, a następnie wystąpili na Eclipsed Festival w niemieckim Aschaffenburgu. W Polsce zagrali wtedy tylko jeden koncert promujący album, 17 listopada w poznańskim Zeppelin Hall. Taki rozkład koncertów dobrze oddawał sens współpracy z InsideOut. Zagraniczne wydanie miało otworzyć zespołowi drogę do regularnego grania dla publiczności, która od lat chętnie sięgała po prog rock.

Efekty przyszły szybko. Recenzenci zwracali uwagę, że Riverside ograniczyli na drugiej płycie elementy neoprogresywne, wzmacniając ciężar muzyki bez utraty melancholii znanej z debiutu. W 2006 roku zespół rozszerzył trasę o Madryt, Paryż i Nitrę, a 24 czerwca zadebiutował w Stanach Zjednoczonych na festiwalu NEARfest. Jesienny powrót na holenderski ProgPower w roli headlinera potwierdził rosnącą pozycję zespołu. „Second Life Syndrome” było nie tylko pierwszym dużym zagranicznym wydawnictwem Riverside, lecz także albumem, który umocnił pozycję zespołu w katalogu InsideOut i na międzynarodowej scenie progresywnej.