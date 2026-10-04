Czesław Niemen nagrywał po angielsku dla CBS. W Niemczech towarzyszyli mu muzycy SBB

Sesja w Monachium dla zachodnioniemieckiego CBS

„Strange Is This World” ukazał się w 1972 roku nakładem zachodnioniemieckiego CBS jako album o numerze katalogowym S 64896. Nie był to album przeznaczony na polski rynek, lecz element międzynarodowych planów Niemena, związanego już pod koniec lat 60. kontraktem z CBS Italia. Nagrania zrealizowano w Union Studios w Monachium, choć Józef Skrzek po latach mówił po prostu o monachijskim studiu CBS i sesji ze stycznia 1972 roku. Przed wyjazdem muzycy ćwiczyli w zamku joannickim w Łagowie. Skrzek początkowo nie otrzymał paszportu, lecz Niemen interweniował w Pagarcie, wskazując na finansowe skutki nieobecności basisty i klawiszowca na zakontraktowanej sesji. Paszport wydano szybko, dzięki czemu do Niemiec mógł pojechać pełny skład Grupy Niemen.

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Cztery rozbudowane utwory zamiast przebojowego repertuaru

Album zawierał tylko cztery utwory, a już sam jego układ odbiegał od formuły popowej płyty nastawionej na przeboje. Obok tytułowego „Strange Is This World” znalazły się dwunastominutowe „Why Did You Stop Loving Me”, interpretacja „I've Been Loving You Too Long” Otisa Reddinga i Jerry'ego Butlera oraz trwające ponad trzynaście minut „A Song For The Deceased”. Paweł Brodowski współtworzył angielskie teksty, a w ostatniej kompozycji przełożył poezję Jarosława Iwaszkiewicza. Niemen sięgnął więc po polską poezję także na anglojęzycznej płycie.

Najbardziej wymowna była przemiana utworu tytułowego. „Strange Is This World” nawiązywało do przeboju „Dziwny jest ten świat” z 1967 roku, ale nie było jego prostym przekładem. Niemen rozbudował kompozycję do rozległej, progresywnej formy, w której ważną rolę odegrał cały zespół. Skrzek wspominał, że włoski producent, który odwiedził studio, oczekiwał piosenek podobnych do dawnych hitów Niemena. Po usłyszeniu nowego materiału pokłócił się z artystą i nie wrócił już na sesję.

Muzycy przyszłego SBB nadali płycie Niemena zespołowe brzmienie

Trzon nagrań tworzyli Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i Jerzy Piotrowski, grający wówczas u boku Niemena w nieformalnej Grupie Niemen. Wszyscy trzej mieli już za sobą doświadczenia z Silesian Blues Band, a ich współpraca z Niemenem trwała od grudnia 1971 do sierpnia 1973 roku. Skrzek grał na fortepianie, organach, basie elektrycznym i harmonijce, Anthimos na gitarze, a Piotrowski na perkusji.

W nagraniach uczestniczył także Helmut Nadolski, który zagrał na kontrabasie i talerzach perkusyjnych. Nie był członkiem SBB, lecz jego kontrabas wniósł do brzmienia akustyczny kontrast wobec elektrycznego basu Skrzeka. Na płycie słychać blues, jazz, rock progresywny oraz swobodną improwizację. Andrzej Przybielski, związany z innymi przedsięwzięciami Grupy Niemen, nie brał udziału w tej sesji.

Nie jest to album solisty, któremu zespół służy jedynie jako akompaniament. Niemen pozostawał głównym kompozytorem i wokalistą, ale korzystał z pomysłów młodych muzyków, co słychać w rozbudowanych partiach instrumentalnych. Za produkcję odpowiadali Rainer M. Ehrhardt i Martin Clarke, a realizatorem był Reinhold Mack, późniejszy współpracownik między innymi Queen i Electric Light Orchestra. „Strange Is This World” to anglojęzyczny album Niemena nagrany dla CBS, a zarazem zapis chwili, w której przyszli muzycy SBB zaczęli kształtować własny styl.

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