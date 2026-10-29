Wyjątkowa wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta! Można ją zwiedzać za darmo - zobacz zdjęcia

2026 wielu i wiele odbywa się pod hasłem jednej, jedynej postaci - chodzi oczywiście o Freddiego Mercury'ego. To właśnie w tym roku, dokładnie 5 września fani i fanki nieodżałowanego wokalisty Queen z całego świata świętowali 80. rocznicę jego urodzin.
2026 przyniósł także dużo bardziej przykre wspomnienie. Już 24 listopada minie dokładnie 35 lat od nagłej i zdecydowanie przedwczesnej śmierci artysty. Przypominamy, że zmarł on w wieku zaledwie 45 lat w wyniku grzybiczego zapalenia płuc. Było ono spowodowane chorobą AIDS i wywoływanym przez nią wręcz zanikiem odporności. O tym, że Mercury zmaga się z przypadłością świat dowiedział się, po latach plotek i spekulacji, oficjalnie zaledwie dzień przed jego śmiercią w specjalnym oświadczeniu.
DARMOWA wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta!
Teraz zaś w słynnym Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie otwarta została wyjątkowa wystawa, zorientowana na Freddiego Mercury'ego, a w szczególności jego legendarny już sceniczny wizerunek.
W ramach wystawy "Freddy Mercury | Splendid Things", stworzonej we współpracy z Mary Austin, w instytucji można oglądać osiem legendarnych kostiumów artysty. Są to:
- Słynny kombinezon "Mercury Wing" z teledysku do Bohemian Rhapsody
- Kombinezon "Black Queen"
- Koszulka z napisem "Flash" i słynny mikrofon
- Korona i peleryna z trasy "Magic Tour" z 1986 roku
- Strój z okładki debiutanckiego albumu Queen
- Kostium z teledysku do Made in Heaven
- Jedno z japońskich kimon Freddiego
- Biało-czarny kostium z koncertu w Imperial College z 1973 roku
Co istotne, wystawa jest dostępna dla odwiedzających za darmo! Pozostanie ona otwarta do niedzieli 17 stycznia 2027 roku. Organizatorzy szacują, że jej zwiedzanie zajmie około 35 minut.