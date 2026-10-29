Wyjątkowa wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta! Można ją zwiedzać za darmo - zobacz zdjęcia

2026 wielu i wiele odbywa się pod hasłem jednej, jedynej postaci - chodzi oczywiście o Freddiego Mercury'ego. To właśnie w tym roku, dokładnie 5 września fani i fanki nieodżałowanego wokalisty Queen z całego świata świętowali 80. rocznicę jego urodzin.

2026 przyniósł także dużo bardziej przykre wspomnienie. Już 24 listopada minie dokładnie 35 lat od nagłej i zdecydowanie przedwczesnej śmierci artysty. Przypominamy, że zmarł on w wieku zaledwie 45 lat w wyniku grzybiczego zapalenia płuc. Było ono spowodowane chorobą AIDS i wywoływanym przez nią wręcz zanikiem odporności. O tym, że Mercury zmaga się z przypadłością świat dowiedział się, po latach plotek i spekulacji, oficjalnie zaledwie dzień przed jego śmiercią w specjalnym oświadczeniu.

Oto trzy utwory, które wybrzmiały na pogrzebie Freddiego Mercury’ego. Muzyczne pożegnanie legendy

DARMOWA wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta!

Teraz zaś w słynnym Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie otwarta została wyjątkowa wystawa, zorientowana na Freddiego Mercury'ego, a w szczególności jego legendarny już sceniczny wizerunek.

W ramach wystawy "Freddy Mercury | Splendid Things", stworzonej we współpracy z Mary Austin, w instytucji można oglądać osiem legendarnych kostiumów artysty. Są to:

Słynny kombinezon "Mercury Wing" z teledysku do Bohemian Rhapsody Kombinezon "Black Queen" Koszulka z napisem "Flash" i słynny mikrofon Korona i peleryna z trasy "Magic Tour" z 1986 roku Strój z okładki debiutanckiego albumu Queen Kostium z teledysku do Made in Heaven Jedno z japońskich kimon Freddiego Biało-czarny kostium z koncertu w Imperial College z 1973 roku

Co istotne, wystawa jest dostępna dla odwiedzających za darmo! Pozostanie ona otwarta do niedzieli 17 stycznia 2027 roku. Organizatorzy szacują, że jej zwiedzanie zajmie około 35 minut.

Zobacz zdjęcia słynnych strojów, które można zobaczyć na wystawie, w poniższej galerii: