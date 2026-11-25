"Pierścienie Władzy" podbijają Prime Video. Miliony widzów przed ekranami

Z danych udostępnionych przez Prime Video wynika, że trzecia odsłona serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" przyciągnęła 33 miliony widzów na całym świecie w ciągu pierwszych dwunastu dni od debiutu. Taki wynik zapewnił jej miejsce w dziesiątce najchętniej oglądanych kolejnych sezonów produkcji w dziejach tej platformy, czym dorównała poprzednim seriom. Od dnia premiery nowych odcinków tytuł utrzymuje się na szczycie światowego zestawienia serwisu i zajmuje pozycję lidera w ponad 100 krajach. Prequel „Władcy Pierścieni” w sumie dotarł już do ponad 200 milionów odbiorców z całego globu i należy do produkcji, które najskuteczniej przyciągają nowych subskrybentów do usługi Amazon Prime.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z czwartym sezonem. Kiedy ruszą zdjęcia?

Przy takiej oglądalności decyzja o kontynuacji była formalnością. Platforma Prime Video oficjalnie przekazała, że czwarty sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" wszedł w fazę preprodukcji. Ekipa filmowa wróci na plan wiosną w brytyjskim Shepperton Studios, gdzie na stałe powstaje ta produkcja. Nowych odcinków można spodziewać się w 2028 roku.

"Wraz z trzecim sezonem, który przynosi wyczekiwany przez fanów przełomowy moment, wykucie Jedynego Pierścienia, z dumą potwierdzamy realizację czwartego sezonu z J.D. Payne'em, Patrickiem McKayem i całym zespołem kreatywnym. Nie możemy się doczekać, by zabrać fanów jeszcze głębiej w bogaty świat Drugiej Ery Tolkiena" - ogłosił Peter Friedlander, szef globalnego działu telewizji Amazon MGM Studios.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" pokazuje Drugą Erę Śródziemia. O czym opowiada serial?

Jak czytamy w informacji prasowej, produkcja "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" po raz pierwszy przenosi na ekran heroiczne legendy z owianej sławą Drugiej Ery Śródziemia. Wydarzenia z tego epickiego dramatu rozgrywają się tysiące lat przed historiami z książek "Hobbit" i "Władca Pierścieni" autorstwa J.R.R. Tolkiena. Widzowie trafiają do epoki, w której rodziły się wielkie potęgi, a królestwa przeżywały rozkwit i upadały w ruinę. W tych czasach niepozorni bohaterowie przechodzili ciężkie próby, nadzieja wisiała na włosku, a najgroźniejszy złoczyńca wykreowany przez Tolkiena chciał pogrążyć cały świat w ciemności.

Fabuła łączy wątki wielu bohaterów – zarówno tych dobrze znanych fanom, jak i zupełnie nowych - którzy wspólnie muszą zmierzyć się z budzącym od dawna obawy powrotem zła do Śródziemia. Akcja prowadzi przez najciemniejsze głębiny Gór Mglistych, majestatyczne lasy będącego stolicą elfów Lindonu oraz wyspiarskie królestwo Númenoru, aż po najdalsze zakątki mapy. Przedstawione w serialu królestwa oraz postacie pozostawią po sobie dziedzictwo, które przetrwa długo po tym, jak przeminą.

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