Podczas przesłuchań w Bułgarii o rolę Wiktora Kruma rywalizowało kilkuset chłopaków, a ostatecznie angaż otrzymał niespełna 20-letni wówczas Stanisław Janewski. Aktor-amator wcielił się w reprezentanta bułgarskiej szkoły czarodziejstwa Durmstrang, który rywalizował w Turnieju Trójmagicznym w Hogwarcie.

Stanisław Janewski jako Wiktor Krum. Sceny z kolejnego filmu wycięto

Postać Wiktora Kruma pojawiła się w czwartej części książki i filmu - "Harry Potter i Czara Ognia". Światowa premiera kinowa odbyła się pod koniec 2005 roku, gdy Stanisław Janewski miał 20 lat. Bułgar powrócił jeszcze na plan przedostatniego filmu z serii, "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I", ale nagrane z nim sceny ostatecznie wycięto z produkcji.

Nie przegap: Pojawił się na kilka sekund w "Harrym Potterze". Easter eggiem była nie tylko jego obecność, ale też to, co trzymał w dłoni

Czym dziś zajmuje się Stanisław Janewski?

W maju 2026 roku Stanisław Janewski skończył 41 lat i wciąż mieszka w rodzinnej Bułgarii. Choć nie zajmuje się aktorstwem zawodowo, nadal przyjmuje propozycje ról drugoplanowych oraz epizodycznych, występując poza głównie w bułgarskich filmach i serialach. Odtwórca roli Kruma jest wielkim pasjonatem fitnessu, dzięki czemu zbudował muskularną sylwetkę, a wolny czas chętnie spędza na wędrówkach po ojczyźnie. Poznalibyście go na ulicy?

Serial o Harrym Potterze na HBO Max już w grudniu

Miłośnicy cyklu stworzonego przez J. K. Rowling oraz jego kinowych adaptacji czekają obecnie na nową ekranizację. Jeszcze w tym roku na platformie HBO Max zadebiutuje serial o Harrym Potterze. Premiera pierwszego odcinka pierwszego sezonu odbędzie się 25 grudnia, natomiast kolejnych siedem części będzie trafiać do serwisu co tydzień, aż do lutego.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie