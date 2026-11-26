Nadchodzi finał "Yellowjackets". Gwiazdorska obsada dołącza do walki o przetrwanie

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Tajemnice przeszłości i śmiertelne zagrożenie

Ostatnie chwile przed ratunkiem

Hilary Swank, Elijah Wood i wielkie powroty w obsadzie

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Fani mrocznych opowieści i skomplikowanych tajemnic mogą zacierać ręce. Jużna platformiezadebiutuje finałowy, czwarty sezon serialu. Twórcy zapowiadają ostateczne rozliczenie z przeszłością, która od lat nie daje spokoju ocalałym z katastrofy lotniczej. To jednak nie wszystko – do obsady dołączyły prawdziwe ikony kina, w tym! Przypomnijmy, że historia śledzi losy licealnej drużyny piłkarskiej, której samolot w 1996 roku rozbił się w niedostępnych lasach Kanady. To, co zaczęło się jako walka o przetrwanie, szybko przerodziło się w brutalne plemienne rytuały, a nawet akty kanibalizmu. Serial równolegle pokazuje życie dorosłych już bohaterek, które ćwierć wieku później wciąż zmagają się z traumą i mrocznym paktem milczenia.Finałowy sezon ma wstrząsnąć światem ocalałych kobiet. Kiedy na horyzoncie pojawiają się tajemnicze symbole z przeszłości, staje się jasne, że duchy dawnych zbrodni powróciły. Na jaw wyjdą kolejne, nieznane dotąd fakty dotyczące katastrofy sprzed lat, a mroczne sekrety zaczną zagrażać nie tylko samym bohaterkom, ale również ich najbliższym. Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót dawnej miłości jednej z kobiet. Tajemniczy przybysz pojawi się w mieście z ukrytym planem, udowadniając, że niektóre powroty w rodzinne strony zwiastują wyłącznie kłopoty. Dorosłe bohaterki staną w obliczu śmiertelnego zagrożenia, a pętla wokół nich zacznie zacieśniać się z każdym kolejnym dniem.Twórcy nie zapominają również o przeszłości. W drugim wątku czasowym widzowie zobaczą, co działo się z nastolatkami uwięzionymi w kanadyjskiej głuszy tuż przed nadejściem ratunku. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z wewnętrznymi demonami i konsekwencjami swoich przerażających czynów, zanim ich los na zawsze się odmieni. Emocjonujące zwroty akcji mają rzucić nowe światło na wydarzenia, które ukształtowały je na resztę życia. Za sterami finałowej odsłony ponownie stanął duet showrunnerów,, znani widzom między innymi z pracy przy serialu „Narcos”.W ostatnim sezonie na ekran powrócą gwiazdy serii:orazjako dorosłe bohaterki, a takżewcielające się w ich młodsze odpowiedniki. Prawdziwą gratką dla fanów jest jednak dołączenie do obsady nowych, wielkich nazwisk. W czwartym sezonie zobaczymy ikony kina i telewizji, takie jakoraz. Ich role owiane są tajemnicą, ale już teraz budzą ogromne emocje. Premiera finałowego sezonuodbędzie się. Tam też można już teraz nadrobić wszystkie poprzednie odcinki serialu.