Nadchodzi finał "Yellowjackets". Gwiazdorska obsada dołącza do walki o przetrwanie
Fani mrocznych opowieści i skomplikowanych tajemnic mogą zacierać ręce. Już 27 listopada
na platformie CANAL+
zadebiutuje finałowy, czwarty sezon serialu "Yellowjackets"
. Twórcy zapowiadają ostateczne rozliczenie z przeszłością, która od lat nie daje spokoju ocalałym z katastrofy lotniczej. To jednak nie wszystko – do obsady dołączyły prawdziwe ikony kina, w tym Hilary Swank
, Elijah Wood
i Molly Ringwald
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Przypomnijmy, że historia śledzi losy licealnej drużyny piłkarskiej, której samolot w 1996 roku rozbił się w niedostępnych lasach Kanady. To, co zaczęło się jako walka o przetrwanie, szybko przerodziło się w brutalne plemienne rytuały, a nawet akty kanibalizmu. Serial równolegle pokazuje życie dorosłych już bohaterek, które ćwierć wieku później wciąż zmagają się z traumą i mrocznym paktem milczenia.
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Tajemnice przeszłości i śmiertelne zagrożenie
Finałowy sezon ma wstrząsnąć światem ocalałych kobiet. Kiedy na horyzoncie pojawiają się tajemnicze symbole z przeszłości, staje się jasne, że duchy dawnych zbrodni powróciły. Na jaw wyjdą kolejne, nieznane dotąd fakty dotyczące katastrofy sprzed lat, a mroczne sekrety zaczną zagrażać nie tylko samym bohaterkom, ale również ich najbliższym.
Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót dawnej miłości jednej z kobiet. Tajemniczy przybysz pojawi się w mieście z ukrytym planem, udowadniając, że niektóre powroty w rodzinne strony zwiastują wyłącznie kłopoty. Dorosłe bohaterki staną w obliczu śmiertelnego zagrożenia, a pętla wokół nich zacznie zacieśniać się z każdym kolejnym dniem.
Ostatnie chwile przed ratunkiem
Twórcy nie zapominają również o przeszłości. W drugim wątku czasowym widzowie zobaczą, co działo się z nastolatkami uwięzionymi w kanadyjskiej głuszy tuż przed nadejściem ratunku. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z wewnętrznymi demonami i konsekwencjami swoich przerażających czynów, zanim ich los na zawsze się odmieni. Emocjonujące zwroty akcji mają rzucić nowe światło na wydarzenia, które ukształtowały je na resztę życia.
Za sterami finałowej odsłony ponownie stanął duet showrunnerów, Ashley Lyle
i Bart Nickerson
, znani widzom między innymi z pracy przy serialu „Narcos”.
Hilary Swank, Elijah Wood i wielkie powroty w obsadzie
W ostatnim sezonie na ekran powrócą gwiazdy serii: Melanie Lynskey
, Christina Ricci
oraz Tawny Cypress
jako dorosłe bohaterki, a także Sophie Nélisse
, Samantha Hanratty
i Jasmin Savoy Brown
wcielające się w ich młodsze odpowiedniki.
Prawdziwą gratką dla fanów jest jednak dołączenie do obsady nowych, wielkich nazwisk. W czwartym sezonie zobaczymy ikony kina i telewizji, takie jak Hilary Swank
, Elijah Wood
, Molly Ringwald
, June Squibb
oraz Devon Sawa
. Ich role owiane są tajemnicą, ale już teraz budzą ogromne emocje.
Premiera finałowego sezonu "Yellowjackets"
odbędzie się 27 listopada w serwisie CANAL+
. Tam też można już teraz nadrobić wszystkie poprzednie odcinki serialu.
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