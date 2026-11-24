Dramatyczna walka ojca o odnalezienie syna

Czego zabrakło w nowych "Igrzyskach śmierci"? Reżyser tłumaczy największe zmiany | Wywiad HOTPLOTA

Samotne poszukiwania na Wiśle

Wstrząsające odkrycia i nowa misja

Niezwykłe kulisy powstania filmu

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Historia, która poruszyła Polskę, stała się podstawą wstrząsającego dokumentu. Wszystko zaczęło się w maju 2023 roku, gdy szesnastoletniwyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim i zniknął bez śladu. Ostatni raz kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Dla jego rodziców, Agnieszki i Daniela, czas się zatrzymał, a codzienne życie zamieniło się w niekończące się poszukiwania. To właśnie postać ojca, Daniela, staje się centralnym punktem filmu, który jużzadebiutuje na platformie. Dokument w reżyserii Michała Marczaka to intymny zapis walki człowieka, który w obliczu niewyobrażalnej tragedii postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.Gdy oficjalne śledztwo nie przynosiło przełomu, Daniel Dymiński nie potrafił czekać bezczynnie. Wyposażył łódź motorową w specjalistyczny sprzęt – sonary, kamery i drony – i dzień po dniu samotnie zaczął przeczesywać nurt Wisły. Jego determinacja wykraczała jednak daleko poza rzekę. Ojciec zagłębił się również w cyfrowy świat syna, próbując zrozumieć, z czym zmagają się młodzi ludzie w dobie wszechobecnej sieci, która często potęguje poczucie samotności. Twórcy filmu pokazują portret człowieka zawieszonego między strachem a nadzieją, który w desperackim akcie miłości rzuca wyzwanie bezsilności. To opowieść o tym, jak trudno żyć bez odpowiedzi na najważniejsze pytanie i jak radzić sobie z tajemnicą, która nie pozwala domknąć historii własnego dziecka.Podczas wielomiesięcznych poszukiwań na Wiśle Daniel Dymiński dokonał czegoś, czego nikt się nie spodziewał. W trakcie przeczesywania rzeki natrafił na szczątki innych zaginionych osób. Jego osobista walka o odnalezienie syna przerodziła się w misję niesienia pomocy innym rodzinom, które dzięki niemu mogły wreszcie pożegnać swoich bliskich i zaznać spokoju. To jednak nie wszystko. Wraz z żoną Agnieszką zainicjował działania społeczne, by walczyć o systemowe zmiany w procedurach poszukiwawczych w Polsce. Ich dramat stał się siłą napędową do walki o lepsze rozwiązania dla wszystkich, którzy w przyszłości znajdą się w podobnej sytuacji.Jak się okazuje, film „Bez końca” narodził się z przypadku. Reżyser, twórca nagradzanego dokumentu „Wszystkie nieprzespane noce”, spotkał Daniela Dymińskiego podczas poszukiwania lokacji do swojego kolejnego projektu. Pływając po Wiśle, skorzystał z pomocy przypadkowo napotkanego mężczyzny. Szybko okazało się, że to ojciec zaginionego nastolatka, o którym pisały media. To spotkanie zapoczątkowało wielomiesięczną współpracę opartą na ogromnym zaufaniu. Dzięki niej powstał dopracowany i poruszający obraz, który zyskał już uznanie na całym świecie. Światowa premiera dokumentu odbyła się w prestiżowym konkursie na. Produkcja, której koproducentem jest CANAL+, zdobyła także główną nagrodę Złotego Aleksandra na festiwalu w Salonikach oraz wyróżnienie za najlepsze zdjęcia podczas 23. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.