Wciąż nie brakuje tych, którzy regularnie wieszczą śmierć muzyki rockowej. Fani i fanki gitarowych brzmień, których zasięg wykracza szerzej poza to, co powszechnie uznaje się za klasykę, wiedzą jednak, że w świecie tym obecnie bardzo dużo się dzieje.

Już teraz na współczesne gwiazdy tych mocniejszych klimatów wyrastają takie formacje, jak Geese, Turnstile, Fontaines D.C., Angine de Poitrine, Phoebe Bridgers czy YUNGBLUD. Pojawianie się nowych nazw i nazwisk łączy się jednak z coraz częstszymi sytuacjami, kiedy to przejść na muzyczną emeryturę decydują się największe, legendarne dla świata rocka i metalu zespoły. W ostatnim czasie coś takiego właśnie zadziało się m.in. z Aerosmith, Foreigner, Eagles, Journey, REO Speedwagon, Sepulturą czy Kiss. Czyżby do tego grona w przyszłym roku miała dołączyć kolejna słynna formacja?

Aerosmith - największe przeboje amerykańskiej legendy rocka

To koniec Paradise Lost?! Fani nie ukrywają niepokoju!

Mowa tu o zespole Paradise Lost. Wszystko zadziało się w poniedziałek 23 listopada, gdy punktualnie o godzinie 16:00 na koncie zespołu, chociażby na Facebooku, pojawiła się grafika, przedstawiająca napis "1988-2027" na czarnym tle.

1988 to oczywiście rok powstania ikony gotyckiego metalu, fani i fanki nie wiedzą jednak, co miałby oznaczać rok 2027. W komentarzach nie brak pełnych przerażenia głosów, jakoby podejrzewali oni, że Paradise Lost, po niemal czterdziestu latach, podjęli decyzję o zakończeniu kariery. Są jednak i bardziej optymistyczne komentarze, które spekulują, iż grupa wcale nie szykuje się do ogłoszenia emerytury, a na przykład albumu typu "Greatest Hits" czy wielkiego boxu, pełnego rarytasów, podsumowującego dotychczasową karierę.

O co dokładnie chodzi? Pozostaje czekać na nieco obszerniejsze wieści z obozu Paradise Lost. Przypominamy, że grupa zagra w przyszłym roku na Mystic Festivalu.

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