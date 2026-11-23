Widzowie śledzili już losy Katniss, w którą wcielała się Jennifer Lawrence, oraz granego przez Josha Hutchersona Peety, a później poznali młodzieńcze lata Coriolanusa Snowa za sprawą (wyśmienitej) kreacji Toma Blytha. Teraz twórcy "Igrzysk śmierci" skupiają się na postaci Haymitcha. Filmowa adaptacja "Wschodu słońca w dniu dożynek" przybliża młodość ulubieńca fanów, którego w oryginalnym cyklu kreował Woody Harrelson, a obecnie zastępuje go Joseph Zada.

"Igrzyska śmierci". Jak dobrze pamiętasz poprzednie filmy z serii? Pytanie 1 z 22 Który kwiat był domeną Coriolanusa Snowa? Czerwona róża Biała róża Żółta róża Następne pytanie

Joseph Zada jako nowy Haymitch. Aktor komentuje porównania do gwiazd "Igrzysk śmierci"

Młody odtwórca roli musi liczyć się z zestawianiem jego pracy nie tylko z samym Harrelsonem, lecz także z dotychczasowymi głównymi gwiazdami serii, czyli Tomem Blythem oraz Jennifer Lawrence. Natalia Nowecka z Radia Eska zapytała Josepha, czy te liczne podobieństwa jego postaci do uwielbianych przez publiczność bohaterów pomagały mu w pracy, czy raczej stanowiły przeszkodę.

"Dla mnie było to ułatwienie, ponieważ w tych filmach ma się do dyspozycji mnóstwo wspaniałych odniesień. Można czerpać z tamtych postaci i kreacji aktorskich, a następnie próbować połączyć to wszystko w coś własnego" - odpowiedział aktor.

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"Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach. Joseph Zada o tragicznych losach Haymitcha

Przeszłość Haymitcha jest niezwykle poruszająca, co czyni go najbardziej tragicznym bohaterem w całym uniwersum "Igrzysk śmierci". Konfrontacja z potęgą Kapitolu, walka na śmiercionośnej arenie oraz wściekłość prezydenta Snowa, w którego tym razem wciela się Ralph Fiennes, przyniosły 16-letniemu wówczas Abernathy'emu pasmo dramatycznych ciosów, trudnych do przetrwania dla każdego. W rozmowie z Radiem Eska Joseph Zada podkreślił znaczenie właściwego ukazania tej historii, ponieważ zależało mu na stworzeniu postaci tragicznej, ale nie z jej własnej winy.

"Zależało mi przede wszystkim na tym, aby Haymitch nie wydawał się głupi. Aby to, co go spotyka, nie było czymś, co dzieje się całkowicie poza jego kontrolą i czego kompletnie nie przewidział. Można powiedzieć, że on stara się przewidywać bieg wydarzeń i próbować nad nimi zapanować, tyle że mu się to nie udaje. Nie jest więc tak, że po prostu biernie pozwala, aby spotkał go taki, a nie inny los" - podsumował Joseph Zada.

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Polska premiera kinowa filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" odbyła się 20 listopada. Reżyserem jest Francis Lawrence. Na ekranie pojawią się także McKenna Grace w roli Maysilee Donner oraz Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, a obok nich wystąpią Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket i Kieran Culkin wcielający się w Caesara Flickermana.

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