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Widzowie śledzili już losy Katniss, w którą wcielała się Jennifer Lawrence, oraz granego przez Josha Hutchersona Peety, a później poznali młodzieńcze lata Coriolanusa Snowa za sprawą (wyśmienitej) kreacji Toma Blytha. Teraz twórcy "Igrzysk śmierci" skupiają się na postaci Haymitcha. Filmowa adaptacja "Wschodu słońca w dniu dożynek" przybliża młodość ulubieńca fanów, którego w oryginalnym cyklu kreował Woody Harrelson, a obecnie zastępuje go Joseph Zada.
Joseph Zada jako nowy Haymitch. Aktor komentuje porównania do gwiazd "Igrzysk śmierci"
Młody odtwórca roli musi liczyć się z zestawianiem jego pracy nie tylko z samym Harrelsonem, lecz także z dotychczasowymi głównymi gwiazdami serii, czyli Tomem Blythem oraz Jennifer Lawrence. Natalia Nowecka z Radia Eska zapytała Josepha, czy te liczne podobieństwa jego postaci do uwielbianych przez publiczność bohaterów pomagały mu w pracy, czy raczej stanowiły przeszkodę.
"Dla mnie było to ułatwienie, ponieważ w tych filmach ma się do dyspozycji mnóstwo wspaniałych odniesień. Można czerpać z tamtych postaci i kreacji aktorskich, a następnie próbować połączyć to wszystko w coś własnego" - odpowiedział aktor.
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"Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach. Joseph Zada o tragicznych losach Haymitcha
Przeszłość Haymitcha jest niezwykle poruszająca, co czyni go najbardziej tragicznym bohaterem w całym uniwersum "Igrzysk śmierci". Konfrontacja z potęgą Kapitolu, walka na śmiercionośnej arenie oraz wściekłość prezydenta Snowa, w którego tym razem wciela się Ralph Fiennes, przyniosły 16-letniemu wówczas Abernathy'emu pasmo dramatycznych ciosów, trudnych do przetrwania dla każdego. W rozmowie z Radiem Eska Joseph Zada podkreślił znaczenie właściwego ukazania tej historii, ponieważ zależało mu na stworzeniu postaci tragicznej, ale nie z jej własnej winy.
"Zależało mi przede wszystkim na tym, aby Haymitch nie wydawał się głupi. Aby to, co go spotyka, nie było czymś, co dzieje się całkowicie poza jego kontrolą i czego kompletnie nie przewidział. Można powiedzieć, że on stara się przewidywać bieg wydarzeń i próbować nad nimi zapanować, tyle że mu się to nie udaje. Nie jest więc tak, że po prostu biernie pozwala, aby spotkał go taki, a nie inny los" - podsumował Joseph Zada.
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Polska premiera kinowa filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" odbyła się 20 listopada. Reżyserem jest Francis Lawrence. Na ekranie pojawią się także McKenna Grace w roli Maysilee Donner oraz Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, a obok nich wystąpią Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket i Kieran Culkin wcielający się w Caesara Flickermana.