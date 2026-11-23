Otwarcie serialu "Znieczulenie" zrealizowano w prawdziwie hitchcockowskim klimacie. Grany przez Leszka Lichotę doktor Łazarz zostaje zwolniony z pracy, a jadąc autem staje się świadkiem ogromnej katastrofy kolejowej. Scena zderzenia składu pasażerskiego z pociągiem towarowym imponuje skalą realizacji i błyskawicznie buduje napięcie. Od samego początku widać, że realizatorzy nie zamierzają oszczędzać emocji odbiorców, a platforma Netflix przeznaczyła na ten projekt spory budżet.

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Leszek Lichota o kulisach katastrofy kolejowej w "Znieczuleniu"

Wspomniany wypadek kolejowy prezentuje się na ekranie bardzo widowiskowo. Sam Leszek Lichota otwarcie mówi, że podczas lektury scenariusza obawiał się o odpowiednie odwzorowanie tych trudnych scen w praktyce.

"Jak sobie wyobrażałem tą katastrofę, to to było coś, czego w naszym kinie do tej pory nie spotkałem i bałem się tylko, że papier zniesie wszystko, a potem przy realizacji nie będzie szansy odtworzenia tego w ten sposób. Na szczęście wszyscy przypilnowali tego, żeby to było zrobione w sposób spektakularny i to się udało. Robi wrażenie nawet na mnie, choć byłem w środku tego" - mówi w naszej rozmowie Leszek Lichota.

Proces przygotowawczy do realizacji tego wątku trwał bardzo długo. "Sama katastrofa była nagrywana kilkanaście dni, bo to jest i to co było w środku pociągu i to co było później na zewnątrz, więc to była sekwencja, która wymagała bardzo dużo czasu, żeby to dobrze opowiedzieć. No ale widać, że warto było, bo efekt jest naprawdę wielki" - podsumowuje Leszek Lichota.

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Kiedy drugi sezon "Znieczulenia" w Netflixie?

Przedstawiciele platformy Netflix oficjalnie ogłosili dzisiaj, że serial "Znieczulenie" doczeka się kontynuacji w postaci drugiego sezonu. Wkrótce przekonamy się, czy skutki wcześniejszych wyborów zmuszą głównego bohatera, doktora Łazarza, do całkowitej zmiany postępowania. Serwis nie ujawnił jeszcze dokładnego terminu premiery ani daty powrotu aktorów na plan zdjęciowy, dlatego na kolejne odcinki trzeba będzie poczekać prawdopodobnie co najmniej do połowy 2027 roku.

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