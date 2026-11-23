Quiz. Kto grał w serialu Graczykowie? Sprawdź swoją wiedzę

Serial Graczykowie na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji jako ciepła, humorystyczna opowieść o perypetiach tytułowej rodziny, a także ich sąsiada, Romana "Buły" Bułkowskiego. Za kamerą stanęli Krzysztof Jaroszyński i Ryszard Zatorski. W lutym 1999, na antenie Polsatu, wyemitowane pilotowe odcinki Graczyków.

Natomiast regularna emisja produkcji rozpoczęła się kilka miesięcy później, we wrześniu. Powstało pięć serii, na które złożyło się łącznie 57 odcinków. Ostatni z nich swoją premierę miał we wrześniu 2001 roku. Później całość doczekała się także kontynuacji, ale już pod inną nazwą: Graczykowie, czyli Buła i spóła (2001-2002).

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Główne role w produkcji zagrali: Zbigniew Buczkowski, który wcielił się w Wiesława Graczyka, sleepingowego w PKP, oraz Joanna Kurowska, czyli Jadwiga Graczyk. Małżeństwo Graczyków ma trójkę dzieci. Często odwiedza ich m.in. Roman Bułkowski (w tej roli Paweł Wawrzecki), sąsiad, który jest najlepszym przyjacielem Wiesława.

Perypetie głównych bohaterów kręciły się wokół codziennych problemów, nieporozumień i prób dorobienia się, które często kończyły się komicznymi fiaskami.

Serial Graczykowie czerpał swój humor z prostych, życiowych sytuacji. I co istotne: do dzisiaj cieszy się statusem kultowym.

Siłą całości była, bez wątpienia, obsada aktorska. Nie można także zapominać o plejadzie charakterystycznych postaci drugoplanowych, bez których produkcja z pewnością by sporo straciła.

Dlatego też postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczący aktorek i aktorów, którzy przewinęli się przez ten serial. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani serialu Graczykowie z pewnością nie będą mieli trudności, aby zdobyć maksymalną liczbę punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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