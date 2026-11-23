Polski serial Miodowe Lata emitowany był na antenie telewizji Polsat. Produkcja powstała na kanwie amerykańskiego sitcomu The Honeymooners. Pierwszy odcinek serii miał swoją premierę dokładnie 13 października 1998 roku - serial od razu wzbudził wielką sympatię odbiorców. Przezabawne losy dwóch małżeństw: Karola i Aliny Krawczyków i Tadeusza i Danuty Norków okazały się być strzałem w dziesiątkę. Wspaniały humor, prosta, pospolita codzienność, wiele odniesień do czasów transformacji oraz gagi i cytaty, które przeszły już do historii. Wszystkie te czynniki złożyły się na ogromny sukces produkcji.

W role głównych bohaterów Miodowych Lat wcielali się Cezary Żak, Agnieszka Pilaszewska, Artur Barciś, Danuta Norek, Katarzyna Żak, Marta Lipińska, Marek Barbasiewicz i Waldemar Obłoza. Odcinki nagrywane były w Teatrze Żydowskim w Warszawie, przy udziale publiczności, na obrotowej scenie, dzięki której możliwa była szybka zmiana scenografii pomiędzy scenami. Łącznie powstało 131 odcinków Miodowych Lat (126 podstawowych i 5 specjalnych).

Miodowe lata. Zobacz, jak zmienili się aktorzy hitowego serialu!

"Miodowe Lata" - rozwiąż quiz dla dawki nostalgii!

Choć emisja serialu została zakończona prawie dwadzieścia lat temu, to wciąż cieszy się on niesłabnącą popularnością, a przygody i kolejne pomysły na biznes Tadzia i Norka oglądane są przez kolejna pokolenia fanów. Można więc stwierdzić, że Miodowe Lata to prawdziwy popkulturowy fenomen. Jak dobrze znasz szczegóły Miodowych Lat?

Rozwiąż quiz i sprawdź!