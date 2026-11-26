Po wydaniu w 2016 roku krążka Hardwired... to Self-Destruct Metallica nie spieszyła się z wydaniem kolejnego krążka. Choć grupa w kolejnych latach nadal bardzo dużo koncertowała, to fani i fanki nie mogli się doczekać nowego materiału.

Ten w końcu ujrzał światło dzienne w listopadzie 2022 roku, a więc po aż sześciu latach muzycznej przerwy! Kawałkiem Lux Æterna ikona thrash metalu oficjalnie zapowiedziała swój jedenasty studyjny album, zatytułowany 72 Seasons. Krążek ukazał się w kwietniu 2023 roku, a po premierze Metallica niemal natychmiast wyruszyła w promującą go trasę koncertową "M72 World Tour". Ta będzie miała miejsce, gdy grupa zakończy swoją rezydencję w Sphere w Las Vegas, także w przyszłym roku. Czy to znaczy, że nie ma co liczyć na to nowe dźwięki od Metalliki gdzieś w najbliższej przyszłości?

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Robert Trujillo potwierdził, że Metallica przymierza się do prac nad nowym materiałem!

Nieoczekiwanie głos w sprawie następcy 72 Seasons zabrał Robert Trujillo. Basista pojawił się w programie radiowym "Wired", prowadzonym przez Mike'a Zarę. Ten wprost zapytał swojego gościa o to, czy Metallica ma już jakieś pomysły na potencjalnego następcę wydawnictwa sprzed ponad trzech lat.

Ku zaskoczeniu wielu, Trujillo odpowiedział, że zarówno on, jak i Kirk Hammett dosłownie w każdej wolnej chwili między koncertami pracują nad nowymi riffami. Pewne pomysły na nowy materiał ma mieć już także James Hetfield. Muzyk dodał, że wie, że w takiej sytuacji zawsze dochodzi do spotkania całego zespołu i rozpoczęcia prac nad premierowym materiałem. Na ten moment pewną przeszkodą mają być występy, których Metallica gra naprawdę sporo:

Czuję, że jestem w świetnym punkcie, jeśli chodzi o pisanie. Myślę, że niedługo powinniśmy zacząć zmierzać w tym kierunku. Wydaje się to właściwe. W pewnym momencie po prostu czujesz, że to jest ten właściwy moment – ​​czas zabrać się do pracy. Rzecz w tym, że w naszym kalendarzu wciąż pojawiają się kolejne występy, więc wszystko sprowadza się do kwestii czasu i skupienia.

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