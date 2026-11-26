Najróżniejszego typu telewizyjne programy rozrywkowe cieszą się naprawdę dużą popularnością na całym świecie. Jednym z najbardziej znanych formatów od lat już pozostaje "Taniec z Gwiazdami". Powstał on w 2004 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie jest emitowany pod nazwą Strictly Come Dancing. Już rok później premiery doczekała się także amerykańska edycja zatytułowana Dancing with the Stars. Mamy także oczywiście nasze polskie wydanie. Zadebiutowało ono, tak, jak edycja amerykańska, w 2005 roku i do 2011 roku było emitowane na antenie stacji TVN pod tytułem Taniec z gwiazdami. Obecnie to na Polsacie oglądać można show Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, którego jesienią tego roku rozpoczęła się 19. edycja, której finał zaplanowany został na niedzielę 29 listopada, a zmierzą się w nim aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, twórca internetowy Dominik Rupiński oraz wokalistka i osobowość medialna Mandaryna.

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Paraolimpijczyk wygrał amerykański "Taniec z Gwiazdami, występując do ikonicznego kawałka Linkin Park!

W minionym tygodniu zakończyła się już najnowsza edycja amerykańskiej odsłony show. Jej zwycięzcą okazał się być Ezra Frech - amerykański lekkoatleta, paraolimpijczyk, który urodził się bez większości lewej nogi i porusza się przy pomocy protezy.

Frech był uczestnikiem zakończonej już 35. odsłony show Dancing with the Stars, w której dotarł aż do finału, wygrywając cały program, stając się tym samym pierwszym paraolimpijczykiem, któremu udało się tego dokonać - Ezra jest także najmłodszym mężczyzną, który sięgnął po kryształową kulę.

Zwycięstwo sportowiec i jego taneczna partnerka, Daniella Karagach, osiągnęli po wykonaniu freestyle'u do jednego z najbardziej znanych utworów Linkin Park, czyli Numb! Parze udało się to, pomimo poważnych komplikacji, które pojawiły się już na samym początku występu.

W chwili, gdy z Ezry została zerwana wierzchnia część stroju, wraz z nią odpadła jego proteza! Sportowiec jednak nie przestał wykonywać swojej części układu, a jego partnerka taneczna szybko pomogła mu założyć protezę, w efekcie czego cały pokaz z sukcesem ukończono. Występ oceniono na maksymalną liczbę punktów, co w połączeniu z głosami widzów zapewniło parze zwycięstwo całego show.

Zobacz poniżej komentowany na całym świecie występ:

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