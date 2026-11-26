Domi Januszewska łączy dźwięki z kolorami. Czym są jej "SYNESTEZJE"?

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się materiał, który wymyka się prostym definicjom. Domi Januszewska prezentuje swoją debiutancką EP-kę "SYNESTEZJE", zabierając słuchaczy w podróż przez świat dźwięków, kolorów i zmysłów. Jej pierwszy album to pięć rockowych utworów, z których każdy symbolizuje inny kolor, zmysł i emocję.

Artystka, której twórczość wyrasta z rockowej alternatywy, nie boi się eksperymentować i traktuje muzykę jako narzędzie do swobodnego wyrażania siebie. Swoją autorską drogę rozpoczęła w 2017 roku, a jej utwory gościły na antenach wielu stacji radiowych. Teraz otwiera zupełnie nowy etap, prezentując dojrzały i wyrazisty muzyczny język.

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Muzyka jako miejsce dla trudnych emocji

Jak przyznaje sama artystka, jej piosenki rodzą się z intensywnego przeżywania świata i uważności na emocjonalne niuanse. Album "SYNESTEZJE" to przestrzeń, w której mieszają się najróżniejsze uczucia, często skrajne i trudne do nazwania. To właśnie one znalazły ujście w jej poetyckich tekstach.

Wybrzmiewają tutaj różne uczucia, które często się przenikają — miłość z uniesieniem, niepewność z nadzieją, ból i złość z rozczarowaniem, lęk z żalem, tęsknota z cierpieniem i kruchością – opowiada Domi Januszewska. – Tym samym moja muzyka staje się miejscem dla emocji, które trudno w sobie uciszyć i jeszcze trudniej wypowiedzieć czy wytłumaczyć innym – dodaje.

Artystka wyjaśnia tajemniczy tytuł

Tytuł albumu nie jest przypadkowy. "SYNESTEZJE" to bezpośrednie nawiązanie do zjawiska, w którym doznania jednego zmysłu automatycznie wywołują wrażenia związane z innym. To właśnie w ten sposób artystka postrzega swoją twórczość – jako krzyżowanie się i łączenie różnych odczuć w jedną całość.

Synestezja to zjawisko, w którym pobudzenie jednego zmysłu automatycznie wywołuje dodatkowe wrażenie związane z innym zmysłem. Przykładowo, ktoś może słyszeć dźwięk i jednocześnie „widzieć” określony kolor – wyjaśnia wokalistka. – Jednak synestetyczne doświadczenie nie zawsze musi oznaczać dosłowne „widzenie” koloru przed oczami. U części osób przypomina ono raczej bardzo wyraźne, automatyczne poczucie, że dany dźwięk jest określonego koloru – tłumaczy.

Piosenki, które czekały na swój moment

Choć "SYNESTEZJE" to debiutancka EP-ka, jest ona zbiorem twórczości z ostatnich lat. Co ciekawe, niektóre z piosenek, które trafiły na album, zaczęły powstawać nawet ponad 10 lat temu. Mimo upływu czasu artystka podkreśla, że wszystkie kompozycje wciąż mocno z nią rezonują.

Wydawnictwo promuje singiel "Nieprawda". To jeden z pierwszych utworów napisanych przez Domi, który od dawna był flagowym hitem na jej koncertach i szczególnie zapadał w pamięć publiczności. Jak przyznaje wokalistka, w prostocie tej piosenki drzemie ogromna siła, do której ma wyjątkowy sentyment.

Premiera albumu "SYNESTEZJE" zamyka pewien rozdział w artystycznej drodze Domi Januszewskiej, ale jednocześnie jest dopiero zapowiedzią tego, co drzemie w jej muzycznej duszy. To zaproszenie do świata pełnego różnorodnych kolorów i wrażliwości.