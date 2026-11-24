Anna Mae Bullock, bo pod takim imieniem i nazwiskiem przyszła na świat dziewczynka, znana obecnie jako Tina Turner, urodziła się 26 listopada 1939 roku w Brownsville w Tennessee. Dzieciństwo przyszłej ikony nie należało do najłatwiejszych - widmo II wojny światowej, pobyt u konserwatywnych dziadków, obserwowanie przemocowego związku rodziców, poczucie braku miłości z ich strony, aż w końcu opuszczenie rodziny przez matkę. Anna ukojenia szukała w muzyce - już jako 11-latka śpiewała w chórze kościelnym, nim jednak ostatecznie postawiła na karierę muzyczną, pracowała m.in. jako służąca czy asystentka pielęgniarki.

Bullock i jej siostra już jako młode dziewczyny występowały w okolicznych klubach - to właśnie w ten sposób Anna po raz pierwszy zobaczyła Ike'a Turnera. Lider Kings of Rhytm zrobił na niej piorunujące wrażenie, pragnęła z nim wystąpić, ten jednak początkowo zwyczajnie ją zbył - jak zwykłą fankę. Dopiero w 1956 roku kobieta po prostu weszła na scenę i zaczęła śpiewać z zespołem - to wtedy Anna została jego członkinią. W końcu w 1960 roku Ike uznał, że on i - od teraz już Tina Turner - będą występować jako duet. W tym samym roku ukazał się debiutancki singiel projektu, A Fool in Love.

Tina Turner - najsłynniejsze utwory Królowej rock and rolla!

Sukces w cieniu osobistej tragedii

Utwór dobrze poradził sobie na listach przebojów, jednak Tina rozpoczynała karierę będąc w pierwszej ciąży z Ikem. Ten już na tym etapie związku był wobec niej przemocowy, przez co Turner próbowała zakończyć ich relację. Brutalnie pobita zdecydowała się jednak zostać - dla dobra nienarodzonego jeszcze dziecka. W 1962 roku para wzięła ślub, zdobywając równocześnie szczyty i podbijając rynek muzyczny. Utalentowana Tina skrywała jednak mroczną tajemnicę - aż do 1976 roku była ofiarą przemocy, psychicznej, fizycznej i seksualnej ze strony swojego męża. Turner był zazdrosny o żonę - o jej talent, zmysłowy wizerunek sceniczny. Artystka zdecydowała się odejść od Ike'a mając w kieszeni jedynie kilka dolarów i kartę kredytową - oczywiście zabrała ze sobą dzieci. Duet działał aż do rozpadu związku głównych gwiazd, jeszcze wcześniej jednak Tina rozpoczęła karierę solową.

Debiutancki album artystki, zatytułowany Tina Turns the Country On!, ukazał się w 1974 roku i choć nie podbił rynku, to zapewnił Tinie nominację do Grammy. Już rok później ukazał się projekt Acid Queen - ostatni, wydany przed rozpadem małżeństwa. Fakt ten postawił gwiazdę w trudnej sytuacji - odwołane koncerty duetu wiązały się z koniecznością zapłaty odszkodowań. Turner wyruszyła w trasę, by zarobić na długi, wydała też kolejny album, jednak ten nie poradził sobie zbyt dobrze, co doprowadziło do rozstania Tiny z dotychczasową wytwórnią.

Jak stała się "Królową rock n' rolla"?

Pod koniec lat 70. Tina rozpoczęła współpracę z australijskim menedżerem Rogerem Daviesem. Powrót na scenę rozpoczęła jednak dość niefortunnie - Turner wyruszyła w trasę po ogarniętej apartheidem Afryce Południowej, czego później szczerze żałowała. Świat jednak powoli przypominał sobie o gwieździe lat 60. - do wspólnego występu zaprosił ją Rod Stewart, a na trasę - The Rolling Stones. Przełom nadszedł, gdy w 1983 roku ukazał się jej cover klasyka Ala Greena, Let's Stay Together, który osiągnął nagły sukces na całym świecie. Na fali Capitol Records nawiązał współpracę z Tiną, a już rok później światło dzienne ujrzał, dziś kultowy, album Private Dancer, który jasno dał do zrozumienia - ikona powróciła.

W kolejnych latach Tina nie tylko nagrywała i wydawała kolejne płyty, ale też postanowiła spróbować swoich sił jako gwiazda kina. W 1985 roku pojawiła się w produkcji Mad Max pod Kopułą Gromu, do której nagrała też utwór We Don't Need Another Hero (Thunderdome), który zapewnił jej nominację do Złotego Globu. Turner nie znikała ze szczytu - pamiętny występ z Jaggerem na Live Aid, duet z Bryanem Adamsem, premiera autobiografii Ja, Tina: Historia mojego życia, kolejne rekordowe trasy koncertowe, wprowadzenie w 1991 roku do Rock & Roll Hall of Fame duetu Ike & Tina Turner (nie uczestniczyła w ceremonii), premiera utworu, nagranego na potrzeby Bonda, czyli kultowego GoldenEye, wydanie słynnego All the Best. Na początku lat 2000. artystka zrobiła sobie krótką przerwę, zaliczyła kolejny wielki powrót występując w 2008 roku na gali rozdania nagród Grammy u boku Beyoncé i wyruszyła w następną trasę, na której promowała swój kolejny album kompilacyjny. Po ukończeniu "Tina!: 50th Anniversary Tour" Turner przeszła na muzyczną emeryturę, zamieszkałą w Szwajcarii, gdzie prowadziła spokojne życie - pojawiała się publicznie od czasu do czasu, chociażby na premierze musicalu, opartego na jej życiu. W 2021 roku legenda po raz drugi została wprowadzona do Rock & Roll Hall of Fame - tym razem wyróżnienie przyjęła i wzięła udział w ceremonii za pośrednictwem łącza internetowego.

Tina Turner uznawana jest za jedną z artystek wszech czasów, której płyty sprzedały się w milionach egzemplarzy, a trasy koncertowe której zarobiły miliony dolarów. Artystka stała się dowodem na to, że z każdej beznadziejnej sytuacji można się podnieść i w wielkim stylu powrócić, wybijając się na sam szczyt. "Królowa rock n' rolla" zmarła 24 maja 2023 roku w swoim domu w Szwajcarii po latach choroby - miała 83 lata.

Tina Turner wylansowała wiele dziś nieśmiertelnych przebojów. W galerii znajdziesz nasz wybór tych najważniejszych: