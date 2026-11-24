Lech Janerka doczekał się filmu dokumentalnego!

Nie da się ukryć, że rok 2026 zapisze się w historii polskiej muzyki alternatywnej jako moment symbolicznego zamknięcia pewnej epoki. Lech Janerka, bezkompromisowy twórca i lider kultowego zespołu Klaus Mitffoch, który później rozpoczął bardzo udaną karierę solową, ogłosił definitywne zakończenie działalności koncertowej i wyruszył w pożegnalną trasę (ostatni koncert ma się odbyć 13 grudnia 2026 w gdańskim klubie B90 w ramach imprezy "Był kiedyś Jarocin"). Równolegle na ekrany trafił pierwszy w historii pełnometrażowy film dokumentalny poświęcony artyście – Lech Janerka – śpij, śpij, inteligencie w reżyserii Grzegorza Brzozowicza.

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Dokument ten zabiera widzów w podróż przez 70 lat polskiej historii, splatając losy kraju z życiem i twórczością wrocławskiego artysty. W filmie znalazły się osobiste wspomnienia samego muzyka, a także unikatowe materiały archiwalne, w tym nagrania z koncertów kultowej formacji Klaus Mitffoch.

To portret artysty, który niczego nie musi, a wszystko mówi przez swoją twórczość. Opowieść podróżuje między jawą a marzeniami, bo kluczowym słowem w tekstach Janerki jest "sen" –czytamy w opisie dokumentu.

Całość była w tym roku wyświetlana na różnych festiwalach, 23 listopada 2026 film można było zobaczyć na antenie TVP1. Co istotne: dokument Lech Janerka – śpij, śpij, inteligencie jest dostępny obecnie w serwisie TVP VOD, w tym miejscu.

Lech Janerka. Najważniejsze informacje

Na przełomie lat 70. i 80. Lech Janerka stanął na czele grupy Klaus Mitffoch, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii rodzimego rocka, choć wydała tylko jeden album, ale za to za kultowy. Po rozpadzie Janerka postawił na karierę solową. Pod własnym nazwiskiem zadebiutował za sprawą płyty Historia podwodna z 1986 roku. Wrocławski artysta stworzył własny, unikalny styl, w którym umiejętnie miesza rock z elektroniką, a całość okrasza ironicznymi tekstami pełnymi neologizmów.

Wielki powrót Janerki nastąpił w 2023, kiedy to po 18 latach przerwy wydał album Gipsowy odlew falsyfikatu. Wspomniane wydawnictwo spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony fanów, jak i dziennikarzy. Wystarczy dodać, że w 2024 artysta otrzymał aż pięć Fryderyków.

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