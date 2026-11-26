Informacja o śmierci Michaela Gilesa pojawiła się na stronie wytwórni DGM w środę 25 listopada. W przekazanym opinii publicznej komunikacie wskazano, że perkusista zmarł w poniedziałek 23 listopada - a więc tego samego dnia, co Andy Taylor z zespołu Duran Duran. W chwili śmierci artysta miał 84 lata, na ten moment nie jest znana przyczyna zgonu.

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Kim był Michael Giles?

Michael Giles urodził się 1 marca 1942 roku w Waterlooville, Hampshire w Anglii. Grać na perkusji zaczął już w czasach szkolnych, a jego styl był silnie osadzona w tradycji jazzowej. W 1967 roku, wraz z bratem Peterem Gilesem i Robertem Frippem utworzyli trio Giles, Giles and Fripp, które rok później wydało album The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp.

Moment ten uznaje się za podwaliny założonego jeszcze w 1968 roku King Crimson. Giles brał udział w nagraniach legendarnego debiutu formacji, In the Court of the Crimson King. Uznaje się, że kompozytorskie wyczucie Gilesa w znacznym stopniu wpłynęło na brzmienie ikonicznego dla rocka progresywnego wydawnictwa.

Michael Giles odszedł z King Crimson w 1970 roku, choć pojawił się także na drugiej płycie zespołu: In the Wake of Poseidon. W kolejnych latach skupiał się przede wszystkim na pracy jako muzyk sesyjny. Perkusista współpracował m.in. z Ianem McDonaldem, Rogerem Gloverem, Andym Summersem, czy Bryanem Ferrym. W 2002 roku współzałożył formację 21st Century Schizoid Band, ponownie spotykając się z byłymi muzykami King Crimson, z którymi wykonywał wczesny repertuar zespołu. Giles wydał dwa solowe albumy: Progress z 2001 roku oraz kompilację Shadows / Solo z tego roku.

Oryginalność, muzyczna ciekawość i niezłomne zaangażowanie Michaela w wolność twórczą kwestionowały konwencje i inspirowały pokolenia muzyków na całym świecie. Pozostawia po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo, a jego wyjątkowy wkład w rozwój muzyki progresywnej nigdy nie zostanie zapomniany - pisze o zmarłym wytwórnia DGM.

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