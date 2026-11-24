W końcu! 2025 rok z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich fanów i fanek zespołu System of a Down. Formacja, nie dość że od dokładnie dwudziestu (!) lat zwleka z wydaniem nowego albumu, a od premiery jej dwóch pojedynczych singli minęło już pięć lat, to do tego pozostawała mało aktywna pod względem koncertowym.

Zmieniło się to dopiero wiosną ubiegłego roku kiedy to Serj Tankian, Shavo Odadjian, Daron Malakian i John Dolmayan zawitali do Ameryki Południowej na kilka koncertów. Już wtedy muzycy zaczęli dawać do zrozumienia, że jeśli trasa przebiegnie pomyślnie, to jest wielce prawdopodobne, że będą myśleć o kolejnych - i to nie tylko tych, zorientowanych na tereny rodzimych Stanów Zjednoczonych. Ubiegłoroczne wakacje upłynęły nam więc w rytm plotek o tym, że muzykom na wiosennej serii występów było na tyle dobrze, że w końcu zdecydowali się zawitać po latach przerwy do Europy. Oficjalne potwierdzenie tych pogłosek nadeszło w końcu we wrześniu, kiedy to stało się jasne, że System of a Down odwiedzą Stary Kontynent - w tym Polskę! Przypominamy, że formacja zagrała w naszym kraju, konkretnie na warszawskim PGE Narodowym, dwa koncerty: 18 i 19 lipca 2026 roku. Jako goście specjalni na tych pokazach pojawili się Queens of the Stone Age oraz Acid Bath.

Co tam w środku gra? System Of A Down

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