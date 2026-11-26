Tragiczna informacja pojawiła się na kontach zespołu Duran Duran w mediach społecznościowych w środę 25 listopada krótko przed godziną 23:00 czasu polskiego. W oświadczeniu poinformowano, że Andy Taylor zmarł w poniedziałek 23 listopada w otoczeniu najbliższej rodziny w swoim domu. Uznany gitarzysta miał 65 lat.

Andy był obecny od samych początków naszej historii. Od chwili, gdy przybył do Birmingham z północno-wschodniej Anglii – z gitarą w ręku i niezachwianą wiarą w to, kim możemy się stać – wniósł w naszą muzykę niegasnący ogień i pewność siebie. Jego gra napędzała utwory, dzięki którym koncertowaliśmy na całym świecie, a jego oszczędny dowcip – w połączeniu z niezwykle trzeźwym, pozbawionym sentymentów i konkretnym podejściem do życia – pozwalał nam twardo stąpać po ziemi i nadawał zespołowi wyrazisty charakter przez wszystkie te niezwykłe lata, które po nim nastąpiły - pisze zespół w oświadczeniu.

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Choroba Andy'ego Taylora

Informacja o chorobie Andy'ego Taylora ujrzała światło dzienne w 2022 roku. To wtedy muzyk nie pojawił się na ceremonii włączenia Duran Duran do Rock & Roll Hall of Fame. W odczytanym w jego imieniu liście ujawniono, że już w 2018 roku zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty w IV stadium, który dał przerzuty.

Andy Taylor i Duran Duran

Andy Taylor dołączył do Duran Duran w 1980 roku i początkowo pozostał w składzie przez 6 lat. Jego chęć działań pod własnym nazwiskiem doprowadziła do konfliktu - również na tle prawnym - z pozostałymi członkami grupy. W 2000 roku doszło do reaktywacji Duran Duran w najsłynniejszym kształcie, w czym brał udział także Andy Taylor. W 2006 roku ponownie doszło do odejścia gitarzysty, co tłumaczono trudnościami we wzajemnej komunikacji i depresją muzyka po śmierci ojca.

W latach 80. i 90. Andy Taylor był także częścią składu formacji Power Station, w której wokalistą był Robert Palmer. W ramach prac pod własnym nazwiskiem muzyk skupiał się także na działalności producenckiej i autorskiej dla innych artystów i artystek. Solowo Andy Taylor wydał cztery studyjne albumy, z czego ostatni, zatytułowany po prostu imieniem i nazwiskiem ukazał się w 2024 roku.

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