Quiz z klasyki rocka. To utwór The Beatles czy The Rolling Stones?

The Beatles i The Rolling Stones to dwa najważniejsze zespoły w historii muzyki rockowej. Tak przynajmniej uważają przedstawiciele amerykańskiego magazynu Billboard, którzy postanowili stworzyć zestawienie, w którym zebrali w jednym miejscu kluczowe grupy dla rozwoju gatunku. Wspomniany ranking wygrała Czwórka z Liverpoolu, a tuż za nimi zameldowali się Mick Jagger, Keith Richards i spółka.

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Formacja The Beatles, pochodząca – jak już zostało to wspomniane – z Liverpoolu, reprezentowała świeże, melodyjne brzmienie i wizerunek "grzecznych chłopców". Ich muzyka opierała się na chwytliwych melodiach, harmonii wokalnej i innowacyjnym podejściu do komponowania. Muzycy zaczęli od prostych piosenek o miłości, żeby w końcowej fazie działalności stać się prawdziwymi wizjonerami, bez których muzyka rockowa w kolejnych dekadach z pewnością nie wyglądałby tak samo.

Z kolei The Rolling Stones, grupa z Londynu, budowała swój image na buncie i surowości. Inspirowali się bluesem, a ich twórczość była ostrzejsza, bardziej prowokacyjna. Muzycy byli "tymi złymi chłopakami", którzy ugruntowali wizerunek rockmana jako wiecznego rebelianta. Nic więc dziwnego, że media i fani chętnie podsycali rywalizację między tymi zespołami, które się od siebie zdecydowanie różniły.

Nie da się ukryć, że utwory The Beatles oraz The Rolling Stones stanowią żelazny kanon światowego rocka. Czas więc sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie. Zadanie jest dość proste: my podajemy tytuł kompozycji, a Wy musicie dopasować ją do odpowiedniej grupy.

Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Prawdziwi fani wspomnianych zespołów z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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