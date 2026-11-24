"Każdy utwór jest bezcenny". Perkusista Nicko McBrain wspomina nagrywanie swojego ulubionego albumu z dyskografii Iron Maiden

Perkusista Nicko McBrain dołączył do brytyjskiej formacji Iron Maiden w 1982. Po ponad czterech dekadach, w 2024, muzyk przeszedł na koncertową emeryturę z powodu problemów zdrowotnych.

Jakiś czas temu muzyk, w trakcie spotkania z fanami w restauracji Rock n Roll Ribs na Florydzie, ujawnił, który studyjny album Iron Maiden jest jego ulubionym. Jego wybór był dla wielu sporym zaskoczeniem. Wskazał bowiem na A Matter of Life and Death z 2006 roku. –Utwory takie jak "For the Greater Good of God", "Lord of Light" czy "The Legacy"... to wszystko jest po prostu idealne – powiedział perkusista.

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Teraz muzyk opowiedział o tym krążku szerzej w audycji Full Metal Jackie.

Samo doświadczenie pracy w studiu Soundwest z Kevinem Shirleyem, to, jak ten album został złożony, a potem trasa po nim – to było po prostu wspaniałe. Oczywiście to jedyna płyta, którą kiedykolwiek zagraliśmy od początku do końca i niczego z niej nie pominęliśmy. Kiedy nagrywaliśmy ten krążek, myśleliśmy: "Co mielibyśmy odrzucić z tej płyty? Każdy kawałek jest bezcenny" –powiedział perkusista.

Nicko McBrain dodał, że przy każdym albumie zespół staje przed trudnym wyborem, który utwór zostawić, a który odrzucić, ale w przypadku A Matter of Life and Death wyglądało to inaczej.

–Niektóre piosenki po prostu do ciebie mówią, że trzeba je zagrać na żywo, a to był album, na którym każdy utwór musiał zostać zagrany. Więc było to wspaniałe doświadczenie. To jedno z moich najlepszych wspomnień w przypadku nagrywania albumów –podsumował muzyk.

Iron Maiden w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W tym roku grupa Iron Maiden w końcu została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Czekała na to ponad dwie dekady. Oprócz nich, w tym roku do "Salonu Sław" dołączyli także: Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Uroczysta gala odbyła się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Nie wzięli w niej udział muzycy Iron Maiden z powodu zobowiązań koncertowych.

Oto ciekawostki o albumie A Matter of Life and Death od Iron Maiden: