Phil Collins o wieloletniej przyjaźni z legendą rocka. "To najlepszy gitarzysta, z jakim kiedykolwiek grałem"

Phil Collins to jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii muzyki rozrywkowej. Wokalista, perkusista, kompozytor i autor tekstów w latach 80. i 90. zdominował światowe listy przebojów – zarówno z formacją Genesis, jak i solo.

Na przestrzeni swojej wieloletniej kariery Collins współpracował z wieloma gitarzystami z różnych muzycznych światów. A który z nich jest tym najlepszym? Artysta, w nowym wywiadzie na antenie stacji SiriusXM (w programie Classic Rewind), został o to zapytany i wskazał konkretne nazwisko.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Właściwie całkiem niedawno zaczęliśmy porozumiewać się na zupełnie innym poziomie, co jest wspaniałe, ponieważ kochałem go jako przyjaciela i nadal kocham. Jest cudowny, to najlepszy gitarzysta, z jakim kiedykolwiek grałem –powiedział Collins na temat Erica Claptona.

Panowie poznali się w 1983 i błyskawicznie znaleźli wspólny język. –Nagrywałem wtedy album ze szkockim wokalistą Johnem Martynem, którego byłem wielkim fanem. Zrobiłem z nim płytę zatytułowaną "Grace and Danger" i pojechaliśmy razem spotkać się z Erikiem w Guildford, tuż pod Londynem. Wymieniliśmy się numerami telefonów i zostaliśmy świetnymi przyjaciółmi –dodał artysta.

Ta relacja przerodziła się we współpracę artystyczną. Collins wyprodukował solowe albumy Claptona, Behind the Sun (1985) oraz August (1986). Udzielał się w nich także jako perkusista. Z kolei legendarny gitarzysta zaprezentował swoje umiejętności na dwóch płytach lidera Genesis, Face Value (1981) i ...But Seriously (1989).

Phil Collins został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame

Phil Collins został właśnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy (jako muzyk Genesis dostąpił tego zaszczytu w 2010). Wszystko odbyło się w trakcie uroczystej ceremonii, która odbyła się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Przypomnijmy, że oprócz artysty, w tym roku do "Salonu Sław" dołączyli także: Oasis, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto ciekawostki o albumie Face Value od Phila Collinsa: