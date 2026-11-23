Phil Collins wspomina szalony dzień w ramach Live Aid! Dlaczego zabrakło go na finale?

Nie da się ukryć, że 13 lipca 1985 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii muzyki, bez podziału na kategorie. Podczas charytatywnego megawydarzenia Live Aid Phil Collins dokonał rzeczy niemal niemożliwej: wystąpił jednego dnia na dwóch kontynentach. Najpierw pojawił się na londyńskim stadionie Wembley, a później stanął na scenie znajdującej się na JFK Stadium w Filadelfii.

W rozmowie z radiem SiriusXM Classic Rewind Collins opowiedział, jak w ogóle doszło do tego logistycznego szaleństwa. Najpierw potwierdził swój występ ze Stingiem w Wielkiej Brytanii, ale promotor Harvey Smith zapytał go, z kim jeszcze chciałby zagrać na scenie.

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Wybrałem Roberta Planta i Erica Claptona, bo niedawno z nimi współpracowałem. Harvey jednak powiedział: "Obaj grają, ale w Ameryce. Jest jednak szansa złapać Concorde’a i zrobić oba koncerty". Zapytałem, czy ktoś jeszcze się na to pisze. Powiedział, że grupa Power Station. To przesądziło sprawę. Uznałem, że nie będę jedyny, bo inaczej wyszłoby, że się trochę popisuję –wyznał Collins.

Ostatecznie, wspomniana formacja Power Station wycofała się z przedsięwzięcia. Więc tylko Collins zdecydował się na realizację tak ambitnego planu. Po zejściu ze sceny na Wembley wsiadł w helikopter, dotarł na lotnisko Heathrow i wszedł na pokład ponaddźwiękowego Concorde’a, który leciał do Nowego Jorku. W trakcie lotu muzyk Genesis spotkał... Cher. Co ciekawe: piosenkarka nie miała pojęcia, dokąd i po co leci jej kolega po fachu.

–Nie słyszała absolutnie nic o Live Aid! Zapytała: "Mógłbyś mnie tam wkręcić?". Odpowiedziałem: "Przecież jesteś Cher! Nie potrzebujesz mnie, żeby tam wejść. Po prostu się zjaw" –dodał Phil Collins.

Po wylądowaniu w USA, muzyk dotarł do Filadelfii i zagrał zgodnie z planem z Led Zeppelin oraz Claptonem. Zmęczenie dało jednak o sobie znać. I Collins zrezygnował z udziału w wielkim finale, w którym odśpiewano utwór We Are The World.

–Powiedziałem organizatorom: "Nie dotrwam do końca koncertu. Znajdźcie kogoś innego. Wracam do Nowego Jorku" –dodał. Kiedy w hotelu włączył telewizor, akurat trwała transmisja finałowej piosenki. –Zgadnijcie, kto śpiewał moją linijkę? Cher!” –wspominał ze śmiechem Phil Collins.

Phil Collins został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame

Phil Collins został właśnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy (jako muzyk Genesis dostąpił tego zaszczytu w 2010). Wszystko odbyło się w trakcie uroczystej ceremonii, która odbyła się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Przypomnijmy, że oprócz artysty, w tym roku do "Salonu Sław" dołączyli także: Oasis, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto ciekawostki o albumie Face Value od Phila Collinsa: