W początkach lat 80. zespół Queen był już jedną z największych gwiazd muzyki na świecie. Formacja była już około pięć lat po premierze przełomowej dla niej kompozycji Bohemian Rhapsody i albumu A Night at the Opera, a konto jej przebojów od tego czasu znacząco się powiększyło.

W tym wszystkim brytyjski zespół skupiał się nie tylko na nagrywaniu kolejnych ikonicznych płyt i utworów ale także oczywiście koncertowaniu. Queen bardzo dobrze wiedzieli co robić, aby porwać tłum, korzystając z tych najprostszych, a przy tym najbardziej efektywnych środków: talentu, charyzmy, pamiętnych strojów, energii i miłości do sceny.

Eska rock: Dzień, w którym Queen zagrał ostatni koncert z Freddiem Mercurym. Wokalista zmarł 5 lat później

Będąc na szczycie Freddie Mercury jak tylko mógł korzystał z życia bawiąc się, imprezując i romansując. Niestety, lata 80. to czas, gdy na świecie zaczęło pojawiać się coraz więcej zachorowań na wirusa HIV, a ostatecznie również na chorobę AIDS.

Nie jest jasne, kiedy dokładnie wokalista Queen złapał wirusa, najczęściej mówi się tu właśnie o początkach lat 80. Objawy zaczęły na dobre dawać o sobie znać jednak w 1986 roku, jednak na tyle, że po ostatnim koncercie na trasie "The Magic Tour" Freddie ogłosił Brianowi Mayowi, Rogerowi Taylorowi i Johnowi Deaconowi, że musi zrezygnować z występów na żywo. Cierpiał, odczuwał coraz silniejszy ból fizyczny. Choć uznał, że nie jest już w stanie wyruszać w kolejne światowe trasy koncertowe, wciąż pracował - to w 1987 roku ukazał się cover The Great Pretender, a rok później słynna płyta Barcelona.

Ukochany dom

W końcu jednak stało się jasne, że stan Freddiego jest coraz poważniejszy, a on z tygodnia na tydzień miał coraz mniej siły. Muzyk w początkach lat 90. zaszył się więc w swoim wyczekanym, dopieszczonym domu Garden Lodge i tam wciąż, na tyle, ile mógł, pisał, nagrywał i komponował.

Posiadłość stała się dla niego schronieniem - ale równocześnie więzieniem. Paparazzi, nasłane przez media, które od lat plotkowały, że Mercury zmaga się z HIV lub AIDS, koczowały pod jego ukochanym domem. Już pod koniec życia, w ostatnich jego miesiącach, gdy sam artysta wiedział, że nie zostało mu dużo czasu, spędzał czas właśnie w swoim domu - oraz na terenie otaczającego go, okazałego ogrodu. To w nim właśnie powstały ostatnie fotografie Freddiego Mercury'ego.

Ostatnie zdjęcia, do których zapozował Freddie Mercury

Zdjęcia pojawiły się w książce Freddie Mercury i ja, autorstwa Jima Huttona - partnera muzyka, z którym ten pozostawał w relacji od 1985 roku. Jak napisał sam Hutton, powstały one dokładnie 28 sierpnia 1991 roku na terenie Garden Lodge, gdy robił on zdjęcia roślinności. Mercury pojawił się dość niespodziewanie i zapozował z pewnej odległości, ubrany w kwiecistą koszulę i dżinsy mocno ściśnięte paskiem - trudno nie dostrzec, jak bardzo jest szczupły i blady. Łącznie powstały cztery fotografie, najbardziej znane są jednak dwie: pierwsza, na której Freddie po prostu stoi i druga, przedstawiająca go kucającego przed okazałą, ogrodową roślinnością.

Tamtego lata Freddie po raz ostatni stanął przed obiektywem – moim. Stało się to tak: byłam w ogrodzie i fotografowałam kwiaty w pełnym rozkwicie, gdy Freddie podszedł do mnie. Skierowałam na niego obiektyw, a on cofnął się nieco, by uniknąć zbliżenia. Potem zapozował do czterech zdjęć – i na każdym z nich zdołał się uśmiechnąć. Był tak blady i wychudzony, że sam dobrze wiedział, iż nie wygląda najlepiej, ale nie miało to żadnego znaczenia - spośród wszystkich zdjęć Freddiego, jakie posiadam, właśnie te cenię najbardziej - pisał Jim Hutton w książce "Freddie Mercury i ja".

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku w wieku 45 lat właśnie w Garden Lodge. Bezpośrednią przyczyną śmierci nieodżałowanego wokalisty Queen było grzybicze zapalenie płuc, wywołane brakiem odporności, co było efektem AIDS.

Zobacz w galerii, jak przez lata zmieniał się Freddie Mercury: