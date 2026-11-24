Steve Hackett w Polsce! Legendarny gitarzysta Genesis zagra dwa koncerty

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów klasycznego rocka. Steve Hackett, jeden z najważniejszych gitarzystów w historii gatunku, jesienią przyszłego roku odwiedzi Polskę. Artysta, który współtworzył potęgę grupy Genesis, zagra dwa koncerty – 8 września 2027 roku w Lublinie i 10 września 2027 roku w Bielsku-Białej.

Widzowie mogą spodziewać się wyjątkowej muzycznej podróży. W programie koncertów znajdą się zarówno najsłynniejsze utwory z dorobku Genesis, jak i starannie wybrane perełki z solowej kariery gitarzysty. To niepowtarzalna okazja, by na żywo usłyszeć brzmienie, które zdefiniowało muzykę lat 70.

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Powrót do złotej ery Genesis

Steve Hackett był kluczową postacią klasycznego składu Genesis, który tworzył razem z takimi ikonami jak Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. Jego charakterystyczna, ponadczasowa gra na gitarze zabrzmiała na wielu legendarnych albumach, w tym na płycie „Selling England by the Pound”.

Co ciekawe, ten album był jednym z ulubionych krążków samego Johna Lennona. W ostatnich latach Hackett wraz ze swoim zespołem z powodzeniem przywracał magię tych nagrań na scenach całego świata, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.

Nie tylko rock progresywny

Choć jego nazwisko nierozerwalnie kojarzy się z Genesis, Steve Hackett jest również cenionym kompozytorem solowym. Artysta słynie z muzycznej wyobraźni i chętnie łączy w swoich utworach elementy wielu gatunków – od jazzu, przez world music, aż po bluesa. Podczas nadchodzących koncertów publiczność będzie miała okazję poznać również to, bardziej osobiste, oblicze jego twórczości.

Na scenie gitarzyście towarzyszyć będzie światowej klasy zespół. W jego skład wchodzą: Nad Sylvan (wokal), Lalle Larsson (instrumenty klawiszowe), Jonas Reingold (gitara basowa, wokal wspierający), Rob Townsend (saksofon, flety, dodatkowe instrumenty klawiszowe) oraz Felix Lehrmann na perkusji.

Steve Hackett w Polsce – daty i bilety

Artysta wraz ze swoim zespołem zagra w Polsce dwa koncerty. Fani powinni zapisać w kalendarzach następujące daty:

8.09.2027 – LUBLIN , Centrum Spotkania Kultur, godz. 20:00

, Centrum Spotkania Kultur, godz. 20:00 10.09.2027 – BIELSKO-BIAŁA, Cavatina Hall, godz. 20:00

Sprzedaż biletów rusza już wkrótce. Przedsprzedaż rozpocznie się 25 listopada 2026 roku o godz. 10:00. Dwa dni później, 27 listopada 2026 roku o godz. 10:00, wystartuje sprzedaż ogólna. Bilety będą dostępne na stronie rockserwis.pl oraz w serwisach eventim.pl i ticketmaster.pl.

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