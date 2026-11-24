Jethro Tull wracają do Polski! Trzy koncerty legendy rocka w 2026 roku

Ikony rocka progresywnego z Jethro Tull ponownie odwiedzą nasz kraj, co z pewnością ucieszy rzesze polskich fanów. Zespół, którego historia sięga blisko sześciu dekad, znany jest z unikalnego połączenia rocka, folku i bluesa, a jego znakiem rozpoznawczym jest mistrzowska gra Iana Andersona na flecie.

Grupa ogłosiła aż trzy koncerty w Polsce w ramach swojej najnowszej europejskiej trasy "The Curiosity Tour". Wizyta w naszym kraju jest następstwem niezwykle udanych występów w Krakowie i Lublinie w 2025 roku, które potwierdziły silną więź zespołu z polską publicznością. Fani mogą spodziewać się muzycznej podróży przez całą historię formacji, która promuje swój 24. studyjny album. Warszawski koncert będzie jednym z najważniejszych punktów tej wizyty.

Jethro Tull w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani zespołu z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy i gdzie dokładnie odbędzie się warszawski występ. Zespół Jethro Tull zagra w stolicy w sobotę, 28 listopada 2026 roku. Koncert odbędzie się w obiekcie Arena Ursynów, który znajduje się przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego 122. Wydarzenie jest częścią trasy "The Curiosity Tour", promującej wydany w marcu 2025 roku album "Curious Ruminant".

Warszawski koncert jest centralnym punktem polskiej części trasy, która obejmie również Poznań (27 listopada) oraz Zabrze (30 listopada). Uczestnicy mogą liczyć na niezapomniane widowisko, podczas którego usłyszą zarówno klasyczne kompozycje, takie jak "Aqualung" czy "Locomotive Breath", jak i materiał z nowej płyty. Mimo że dokładna setlista pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zespół skupi się na wczesnych albumach z przełomu lat 60. i 70.

DATA KONCERTU: 28 listopada 2026 r.

28 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Arena Ursynów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 122

Arena Ursynów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 122 GODZINA: Otwarcie bram 19:00, start koncertu 20:00

Otwarcie bram 19:00, start koncertu 20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Jethro Tull w Warszawie 2026

Wejściówki na warszawski koncert Jethro Tull są już dostępne w sprzedaży. Oficjalna sprzedaż biletów ruszyła 22 stycznia 2026 roku. Zainteresowani mogą nabywać bilety za pośrednictwem sprawdzonych kanałów dystrybucji. Wejściówki dostępne są w serwisach eBilet.pl, Kupbilecik.pl oraz Ticketmaster.pl. Można je również kupić bezpośrednio przez stronę organizatora wydarzenia, Art-Muza.

Ceny biletów zaczynają się od 223 złotych, a podana kwota zawiera już wszystkie obowiązkowe opłaty. Warto pamiętać o harmonogramie wieczoru – bramy zostaną otwarte o godzinie 19:00, a sam koncert rozpocznie się punktualnie o 20:00. Na ten moment organizator nie ogłosił jeszcze, kto wystąpi w roli supportu przed główną gwiazdą.

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