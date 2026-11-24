Powrotu R.E.M. nie będzie! Mike Mills stanowczo ucina spekulacje. "Zszargalibyśmy nasze dziedzictwo"

Zespół R.E.M. zadebiutował w 1983 za sprawą krążka Murmur. Przez prawie trzy dekady formacja wypuściła w świat piętnaście albumów, a dyskografię zamyka Collapse Into Now z 2011. Właśnie po wydaniu tej płyty, muzycy podjęli decyzję o zakończeniu działalności. Grupa R.E.M. – mimo lukratywnych ofert – konsekwentnie odrzuca wszelkie propozycje dotyczące reaktywacji. Choć w czasach masowych powrotów klasycznych zespołów, Michael Stipe i spółka pozostają nieugięci.

Ten przebój zmienił alternatywę lat 90. Historia “Losing My Religion” zespołu R.E.M.

W rozmowie z dziennikiem The Sunday Times basista Mike Mills wyjaśnił, dlaczego decyzja o zakończeniu działalności była jedyną słuszną drogą i dlaczego członkowie grupy nie zamierzają jej zmieniać.

Były ku temu powody – wszystkie były dobre i właściwe. Nie mnie oceniać, jaka jest nasza spuścizna, ale naprawdę wierzę, że reaktywacja i próba ponownego grania tylko by zszargały to dziedzictwo. Peter [Buck, gitarzysta R.E.M. - przyp. red.] mówi, że nie byłoby już tak dobrze. I zgadzam się z tym. Czy czasami za tym tęsknię? Tak. Ale to jest coś, z czym wszyscy czujemy się bardzo komfortowo – że mamy to już za sobą –wyznał Mills.

Muzyk przyznał, że to uczucie jest w pewnym sensie wyzwalające. –Nie martwić się o to, jak to zabrzmi, jak wypadnie i co zrobi z dziedzictwem R.E.M. Najlepiej po prostu zostawić to wszystko za sobą –podsumował muzyk.

Jak naprawdę brzmi tekst słynnego utworu R.E.M.? Michael Stipe ujawnił w końcu prawdę!

Tajemnica tekstu utworu It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) została jakiś czas temu rozwiązana. Wokalista Michael Stipe rozwiał wszelkie wątpliwości, co do słów, które pojawiają się we wspomnianej kompozycji R.E.M. z 1987.

Całość przez lata budziła wątpliwości u fanów. Wszystko przez szybkie tempo i oraz to, że wokalista niewyraźnie całość zaśpiewał. Okazało się, że na wielu stronach internetowych, na których można znaleźć teksty piosenek, były błędy w It’s The End Of The World.... –Prawidłowe słowa to: "Left of west and coming in a hurry with the Furies breathing down your neck". A potem jest też: "Team by team reporters, baffled, trumped, tethered, cropped, Look at that low playing, fine, then" – napisał Stipe na portalu Bluesky.

Oto ciekawostki o albumie Out of Time od R.E.M.: