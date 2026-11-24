Jethro Tull wracają do Polski! Legenda zagra w Poznaniu

Jethro Tull, ikona progresywnego rocka, ponownie odwiedzi nasz kraj, sprawiając ogromną radość polskim fanom. Zespół, którego niezmiennym liderem od ponad pięciu dekad pozostaje charyzmatyczny Ian Anderson, ogłosił aż trzy koncerty w Polsce w ramach swojej europejskiej trasy. Jednym z miast na mapie tej muzycznej podróży będzie Poznań, co jest fantastyczną wiadomością po niezwykle udanych występach grupy w Krakowie i Lublinie pod koniec 2025 roku.

Brytyjska formacja, słynąca z unikalnego połączenia hard rocka, folku i bluesa z wirtuozerskimi partiami fletu, od blisko sześćdziesięciu lat definiuje brzmienie ambitnej muzyki rockowej. Ich powrót to gwarancja wieczoru pełnego zarówno sentymentalnych klasyków, jak i świeżej energii, której zespołowi nigdy nie brakowało.

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Jethro Tull w Poznaniu 2026. Data i miejsce koncertu

Fani zespołu powinni zapisać w kalendarzach kluczową datę. Koncert Jethro Tull w Poznaniu odbędzie się 27 listopada 2026 roku. Legendarna grupa wystąpi na scenie Sali Ziemi w Poznań Congress Center, prezentując materiał w ramach trasy „The Curiosity Tour” 2026. Wydarzenie to jest częścią promocji ich najnowszego albumu studyjnego zatytułowanego „Curious Ruminant”, który ukazał się w marcu ubiegłego roku.

Publiczność może spodziewać się przekrojowego repertuaru, który zadowoli zarówno wieloletnich miłośników, jak i nowe pokolenie słuchaczy. Z pewnością nie zabraknie ponadczasowych hymnów, takich jak „Aqualung”, „Locomotive Breath” czy monumentalnego „Thick as a Brick”, które przeplatane będą kompozycjami z ostatniej płyty. Każdy koncert Jethro Tull to prawdziwe rockowe widowisko, pełne instrumentalnej wirtuozerii i wyjątkowej atmosfery.

DATA KONCERTU: 27 listopada 2026 r.

27 listopada 2026 r. MIASTO: Poznań

Poznań GDZIE: Sala Ziemi, Poznań Congress Center

Sala Ziemi, Poznań Congress Center GODZINA: otwarcie drzwi: 19:00, start koncertu: 20:00

otwarcie drzwi: 19:00, start koncertu: 20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Jethro Tull w Poznaniu 2026

Wejściówki na poznański koncert Jethro Tull trafiły już do sprzedaży. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 22 stycznia 2026 roku, więc warto się pospieszyć, aby zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Bilety można nabywać za pośrednictwem oficjalnych platform dystrybucyjnych, takich jak eBilet.pl, KupBilecik.pl oraz Bileo.pl.

Ceny wejściówek zostały zróżnicowane w zależności od kategorii miejsca, co pozwala na wybór najlepszej opcji. Organizatorzy podali dokładny cennik, który prezentuje się następująco: miejsca w kategorii V z ograniczoną widocznością kosztują 183,38 PLN, kategoria IV to wydatek 268,18 PLN, kategoria III kosztuje 310,58 PLN, kategoria II to 363,58 PLN, natomiast najlepsze miejsca w kategorii I wyceniono na 395,38 PLN. Warto zaznaczyć, że wszystkie podane kwoty zawierają już opłatę serwisową.

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