Na początku czerwca tego roku rozpoczęła się wyczekiwana, tegoroczna edycja Mystic Festivalu. Cenione nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej muzyczne wydarzenie, nazywane także "świętem muzyki metalowej", tradycyjnie przyciągnęło imponujące tłumy. Tym razem na imprezie zagrały takie ikony ciężkich brzmień, jak Six Feet Under, Ice Nine Kills, Frontside, Priest, Overkill, Decapitated, braci Cavalera, Tides from Nebula, aż w końcu ikon thrash metalu: Anthraxu oraz szykującego się do zejścia ze sceny Megadeth.

Jeszcze przed startem tegorocznej edycji stało się jasne, że organizatorzy szykują spore zmiany na przyszły rok. Okazało się, że po latach spędzonych na terenie gdańskiej Stoczni, w 2027 roku Mystic Festival odbędzie się w nowym miejscu! Początkowo nie było wiadomo, gdzie dokładnie, wszystko zaś stało się jasne teraz!

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Kiedy i gdzie odbędzie się Mystic Festival 2027? Poznaliśmy szczegóły!

Od kilku tygodni trwały spekulacje, gdzie mógłby się odbywać od przyszłego roku Mystic Festival, a w tych najczęściej mowa było o stadionie Lechii w dzielnicy Letnica.

Jak przekazał oficjalnie organizator, zaplanowana na 2027 roku odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027, a więc nieco później, niż miało to miejsce w ostatnich latach. Mystic Festival zawita wtedy, zgodnie z pogłoskami, na błonia Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy! Jak uzasadniono tę decyzję:

Mystic Festival gra w Stoczni po raz piąty i – jak już wiecie – ostatni. Za rok przenosimy Mystic Festival w nowe miejsce. Tam będziemy mogli gościć zespoły, dla których Stocznia była zbyt ciasna i nasza dotychczasowa Main Stage zbyt mała. Tam będziemy mogli wcielać w życie najbardziej szalone pomysły produkcyjne i scenograficzne. Będziemy mogli się rozwijać i zmieniać, tworzyć festiwal jakiego potrzebujecie i o jakim marzymy.

Mystic Festival 2027 - LINE-UP

Choć do czerwca 2027 roku jeszcze całkiem sporo czasu, to organizatorzy już ujawnili nazwy wszystkich, trzech headlinerów. W Gdańsku pojawią się: Faith No More, Helloween oraz Marilyn Manson. Ale to dopiero początek. Na ten moment line-up festiwalu przedstawia się następująco:

Faith No More (headliner)

Helloween (headliner)

Marilyn Manon (headliner)

After the Burial

Annisokay

Black Breath

British Lion

Bodysnatcher

Castle Rat

Celestial Sanctuary

Children Of Bodom

Clutch

Converge

Cryptopsy

Dogma

Full of Hell

Green Lung

Health

Henge

Igorrr

John Garcia

Killswitch Engage

Lorna Shore

Master's Hammer

Me and that Man

Mental Cruelty

Mondo Generator

Napalm Death

Nekrogoblikon

Paradise Lost

Posthamus

Sevendust

Sinister

Slift

Static-X

Venom

Watain

Yob

802

Znamy już podział na dni dotychczas ogłoszonych koncertów. Przedstawia się on następująco:

Czwartek, 𝟭𝟬 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮: Faith No More, Children Of Bodom, Watain, Converge, Celestial Sanctuary, John Garcia, Mondo Generator, Dogma, Castle Rat, Slift, Annisokay, Nekrogoblikon, Venom, Sevendust, Full of Hell, Static-X.

Piątek, 𝟭𝟭 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮: Marilyn Manson, Green Lung, British Lion, Killswitch Engage, Sinister, Paradise Lost, Master's Hammer, Health, Clutch, Me and that Man, Black Breath.

Sobota, 𝟭𝟮 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮: Helloween, Lorna Shore, Cryptopsy, Bodysnatcher, Napalm Death, Yob, Henge, 802, Igorrr, Mental Cruelty, After the Burial, Posthamus.

Mystic Festival 2027 - BILETY. Co już wiadomo?

Dostępne są już bilety na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Ich ceny prezentują się następująco:

Karnet 3-dniowy VIP - 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 2 182.44 zł

Karnet 3-dniowy - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 1 371.24 zł (1 318.50 zł + 52.74 zł opłaty serwisowe)

𝗕𝗶𝗹𝗲𝘁𝘆 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝗱𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 (439 zł) i 𝗱𝘄𝘂𝗱𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 (689 zł) trafią do sprzedaży na początku grudnia. Ceny nie obejmują opłat serwisowych.

Zobacz zdjęcia z tegorocznego Mystic Festival: