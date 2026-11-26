W latach 90. był potworem z szafy każdego amerykańskiego rodzica. Chodzącym koszmarem konserwatywnej Ameryki, dyżurnym winowajcą, gdy tylko media potrzebowały kozła ofiarnego. Antychryst Superstar, który bluźnierstwami, podartymi Bibliami i scenicznym amokiem budował swoją pozycję w rockowym bestiariuszu. A jednak, gdy zdjąć kolejne warstwy makijażu, lateksu i prowokacji, wyłaniał się z tego obraz zaskakująco prosty. Sam zresztą sprowadził całą tę mitologię do niemal licealnego mechanizmu, rzucając kiedyś w wywiadzie zdanie, które odzierało go z boskiego i diabelskiego statusu jednocześnie.

Jeśli rozłożyć to na części pierwsze, w rock and rollu chodzi o mówienie dziewczynom rzeczy, których nie możesz im powiedzieć w normalnym życiu - dlatego musisz wyśpiewać je w piosenkach.

To jedno zdanie było kluczem. Spojrzeniem za kulisy spektaklu, w którym Brian Warner, chłopak z Ohio z dyplomem z dziennikarstwa, stworzył Marilyn Mansona, by ten mógł wykrzyczeć to, czego on sam nie był w stanie wyszeptać. Ta potrzeba była paliwem dla jego największych i najbardziej osobistych dzieł, które stawały się publicznymi listami – raz miłosnymi, raz oskarżycielskimi.

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Czy Antychryst też pisze piosenki o miłości?

Nigdzie nie było tego widać wyraźniej niż na albumie „Eat Me, Drink Me” z 2007 roku. To płyta niemal w całości poświęcona jednej, konkretnej sytuacji i dwóm kobietom. Była artystyczną odpowiedzią na rozpad małżeństwa z królową burleski Ditą Von Teese i gwałtowny romans z młodziutką aktorką Evan Rachel Wood.

Manson nie poszedł na terapię, nie napisał pamiętnika. Zamiast tego stworzył gotycki, pełen bólu i pożądania album, na którym każda nuta i każde słowo były publicznym seansem terapeutycznym. Wyśpiewywał to, czego najwyraźniej nie potrafił powiedzieć wprost – o złamanym sercu, zdradzie i nowej, obsesyjnej fascynacji. Cały świat mógł posłuchać jego najbardziej intymnych rozmów, tyle że ubranych w przesterowane gitary i mroczne metafory. Piosenki stały się listami, których nigdy nie wysłał, a scena – jedynym miejscem, gdzie mógł je bezpiecznie odczytać.

Potwór, który musiał powstać, by Brian Warner mógł przemówić

Tożsamość, którą stworzył, była zresztą idealnym pancerzem do takich publicznych spowiedzi. Nazwisko sceniczne, będące hybrydą ikony seksapilu i potworności – Marilyn Monroe i Charlesa Mansona – od samego początku było deklaracją dwoistości. Mówiło: patrzycie na postać, na symbol, a nie na człowieka. Ta kreacja dawała mu licencję na przekraczanie granic.

Młody Brian Warner, który przeprowadzał wywiady z Trentem Reznorem dla lokalnego magazynu, był obserwatorem. Marilyn Manson stał się kreatorem, który sam dyktował warunki. Kiedy jednak rola „wroga publicznego numer jeden” zaczęła go uwierać, postanowił zmienić kostium. Na płycie „Mechanical Animals” z 1998 roku porzucił wizerunek demonicznego Antychrysta na rzecz androgynicznej, inspirowanej Davidem Bowiem postaci kosmity Omegi.

Chciał uciec od wizerunku „boogeymana”, jak sam mówił. Zmienił piosenkę, bo miał do opowiedzenia nową historię. Fani, którzy pokochali go za mrok „Antichrist Superstar”, oskarżyli go o zdradę i komercję. Nie zrozumieli, że artysta po prostu próbował powiedzieć im coś nowego, a do tego potrzebował innego języka.

Gdy piosenka przestaje wystarczać

Przez lata ten mechanizm działał bez zarzutu. Piosenki były wentylem bezpieczeństwa, formą komunikacji zastępczej w świecie, który nie rozumiał Briana Warnera, ale fascynował się Marilyn Mansonem. Jednak z czasem granica między sceną a życiem zaczęła się zacierać. Rzeczy, które wyśpiewywał w piosenkach, przestały wystarczać. Narracja wymknęła się spod jego kontroli.

Te same kobiety, które stawały się muzami i adresatkami jego muzycznych listów, zaczęły opowiadać swoje własne historie. Historie, które nie mieściły się już w ramach rockowego spektaklu. Zwłaszcza Evan Rachel Wood, której poświęcił jedne ze swoich najbardziej emocjonalnych utworów, po latach wróciła z opowieścią znacznie mroczniejszą niż jakakolwiek piosenka Mansona. Okazało się, że są rzeczy, których nie można wyśpiewać, bo ich ciężar kruszy każdą melodię. I że czasami to właśnie „normalne życie” upomina się o głos, zagłuszając najgłośniejszy nawet rock and roll.