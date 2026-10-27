Marilyn Manson HEADLINEREM Mystic Festival 2027! Zaskakujące ogłoszenie na "święcie metalu"

Naprawdę sporo się dzieje wokół przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu. Wydarzenie sukcesywnie już, od końcówki września, regularnie w każdy wtorek około godziny 12:00 ogłasza kolejne gwiazdy "święta metalu".

Już 29 września poznaliśmy pierwszego headlinera, którym została szykująca się do powrotu na sceny po latach formacja Faith No More. Kolejno okazało się, że przy okazji swojego czterdziestolecia w Gdańsku, także w roli głównej gwiazdy, zawita zespół Helloween. Ostatni tydzień października, tuż przed Halloween, a my poznaliśmy trzeciego headlinera - idealnie dopasowanego pod ten czas w roku!

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Marilyn Manson jedną z głównych gwiazd Mystic Festival 2027!

Jak się okazuje, już za rok na Mystic Festivalu zaprezentuje się nikt inny, jak sam Marilyn Manson! Kontrowersyjny artysta, który jeszcze do niedawna był na cenzurowanym ze względu na liczne oskarżenia, jakie kierowały wobec niego kobiety, kontynuuje swoją drogę powrotu do muzycznego świata.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, którego dokładnie dnia Manson wystąpi na festiwalu. Jego występ w 2027 roku będzie trzecim, jaki zagra w Polsce w przeciągu ostatnich trzech lat. W 2025 roku muzyk wystąpił na warszawskim Torwarze, a w tym roku zawitał do Łodzi - tym razem więc przyszedł czas na Gdańsk! Przypominamy, że na ten moment dyskografię Marilyna Mansona zamyka album One Assassination Under God – Chapter 2, wydany w sierpniu tego roku.

Kto zagra na Mystic Festival 2027?

Na ten moment line-up festiwalu przedstawia się następująco:

Faith No More (headliner)

Helloween (headliner)

Marilyn Manson (headliner)

Bodysnatcher

Celestial Sanctuary

Children Of Bodom

Converge

Cryptopsy

GREEN LUNG

Lorna Shore

WATAIN

BILETY na Mystic Festival 2027

Dostępne są już bilety na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Ich ceny prezentują się następująco:

Karnet 3-dniowy VIP - 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny 1 454.96 zł (1 399 zł + 55.96 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 2 182.44 zł

Karnet 3-dniowy - 914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

Rodzinny -914.16 zł (879 zł + 35.16 zł opłaty serwisowe)

OZN z opiekunem - 1 371.24 zł (1 318.50 zł + 52.74 zł opłaty serwisowe)

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