Muzycy My Chemical Romance pozwani! Wszystko przez... stroje tancerek na scenie

Muzycy My Chemical Romance zostali pozwani! Przedstawiciele Dallas Cowboys Cheerleaders są oburzeni

Zespół My Chemical Romance wywołał prawdziwą burzę podczas trwającej rezydentury w legendarnej hali Hollywood Bowl w Los Angeles. W trakcie wykonywania utworu Teenagers na scenie pojawiły się tancerki ubrane w stroje łudząco przypominające charakterystyczne mundurki słynnego zespołu cheerleaderek Dallas Cowboys Cheerleaders.

Z kolei podczas kolejny numeru, Disenchanted, wspomniane tancerki wzięły udział w wyreżyserowanej strzelaninie z żołnierzami i wymachiwały atrapami karabinów, a następnie zostały "zastrzelone".

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Właściciele marki Dallas Cowboys Cheerleaders szybko zareagowali. I złożyli do sądu w Dallas wniosek o natychmiastowy zakaz używania ich kultowych strojów. Firma domaga się również odszkodowania, ale nie wiadomo jakiej wysokości.

Przedstawiciele podkreślają, że widzowie oraz internauci byli przekonani, że na scenie występują prawdziwe cheerleaderki reprezentujące Dallas Cowboy. Jak ujawniono, muzycy zostali wcześniej oficjalnie wezwani do zaprzestania używania strojów, jednak kategorycznie odmówili. Co więcej – na kolejnym koncercie MCR tancerki ponownie pojawiły się w tych samych strojach...

My Chemical Romance performing "Teenagers" tonight in LA, featuring their cheerleader dancers. #MCRLA2 https://t.co/vLDYocU6sf— MCR Updates (@gwayupdates) October 24, 2026

Długo oczekiwany album od My Chemical Romance jest w drodze? Gerard Way ma dobre wieści dla fanów

Czy fani My Chemical Romance w końcu doczekają się nowego, pełnowymiarowego wydawnictwa od grupy? Choć od premiery ich ostatniego albumu minęło już 16 lat, to niedawna deklaracja wokalisty Gerarda Waya wlała w serca słuchaczy mnóstwo nadziei w tym temacie.

W ostatnich latach grupa wypuściła tylko singiel The Foundations of Decay, który rozbudził apetyt u słuchaczy na więcej. We wrześniu tego roku, w trakcie koncertu w San Antonio, lider MCR powiedział: – Różne rzeczy się dzieją, życie się toczy, ale wiedzcie, że tak naprawdę zawsze chcieliśmy nagrać kolejny album. Utrzymaliście nas przy życiu tak długo, więc zasługujecie na nową płytę. Bardzo chcielibyśmy ją dla Was stworzyć. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale będzie ona świetna.

Oto ciekawostki o albumie The Black Parade od My Chemical Romance: