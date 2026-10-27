Święty Graal dla fanów The Beatles. Unikalne wydawnictwa grupy będą do kupienia w sieci!

Przez lata ten fan The Beatles zbierał oryginalne wydania czy rzadkie single grupy z Liverpoolu. Po jego śmierci imponujący zbiór przejął sklep Black Plastic Records z Dortmundu. Platforma Discogs postanowiła połączyć siły z tym niemieckim niezależnym sklepem i dzięki temu w publicznej sprzedaży pojawi się blisko 1300 niezwykle rzadkich płyt brytyjskiej grupy.

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Wśród perełek przygotowanych na sprzedaż znajdują się prawdziwe rarytasy. Do kupienia będą m.in. promocyjne wydanie albumu Please Please Me z 1963 roku (wytłoczono tylko 250 egzemplarzy dla brytyjskich stacji radiowych), oryginalne, brytyjskie pierwsze wydanie mono wspomnianego wyżej krążka z kultową czarno-złotą etykietą Parlophone czy brytyjski boks Let It Be z 1970.

– Dogłębne kolekcjonowanie płyt Beatlesów to nie lada wyzwanie. Znajdziesz je wszędzie, ponieważ to najlepiej sprzedający się zespół wszech czasów, jednak trafienie na rzadkie egzemplarze w dobrym stanie z każdym rokiem staje się coraz trudniejsze – powiedział Valentin Gube, współzałożyciel Black Plastic Records.

Z kolei Russ Ryan, dyrektor ds. sprzedaży w Discogs, dodał: – Ludzie zapominają, że Beatlemania w każdym miejscu wyglądała inaczej. Katalogowanie wersji z każdego kraju jest częścią naszego projektu od ponad dwudziestu pięciu lat i rzadko widzi się, by ten system został tak dokładnie przetestowany w jednym miejscu. Co najważniejsze, taka kolekcja trafia do sklepu takiego jak Black Plastic dzięki zaufaniu, które budowali przez lata, a nie dzięki ślepemu szczęściu. Nasze zadanie od tego momentu jest proste: dostarczyć te płyty we właściwe ręce na całym świecie.

Wydawnictwa te trafią do sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem platformy Discogs już 30 października 2026 o godz. 14 czasu polskiego.

Sam Mendes i cztery filmy o The Beatles

Formacja The Beatles doczeka się w niedalekiej przyszłości filmowej biografii w reżyserii Sama Mendesa. Nie da się ukryć, że cały projekt zostanie zrealizowany z ogromnym rozmachem. Powstaną bowiem cztery filmy. Każdy z nich będzie skupiał się na danym muzyku grupy. Reżyser zdradził, że całość ma być wręcz "teatralnym doświadczeniem". Wiadomo, że wszystkie filmy będą miały premierę w kwietniu 2028 roku. Potwierdzono także którzy aktorzy zagrają Paula McCartneya, Johna Lennona, Ringo Starra i George'a Harrisona. W postacie muzyków wcielą się odpowiednio: Paul Mescal (Gladiator II), Harris Dickinson (Babygirl), Barry Keoghan (Saltburn) oraz Joseph Quinn (Stranger Things).

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