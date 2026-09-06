Gerard Way założył My Chemical Romance po 11 września. Chciał zmienić swoje życie

Ataki z 11 września skłoniły Gerarda Waya do założenia zespołu

W relacjach Gerarda Waya ataki na World Trade Center powracają jako bezpośredni impuls do założenia My Chemical Romance. Muzyk wspominał, że oglądane wydarzenia przypominały mu sceny z horroru. Najsilniej uderzyło go jednak poczucie, że życie może zmienić się w jednej chwili. Uświadomił sobie wtedy, że nie chce dłużej poświęcać czasu pracy, która nie dawała mu poczucia sensu. Chciał tworzyć rzeczy bardziej osobiste i nawiązać bliższy kontakt z odbiorcami niż poprzez dotychczasową pracę.

Way studiował sztuki piękne w School of Visual Arts i odbywał staż w Cartoon Network. Wcześniej wiązał przyszłość przede wszystkim z komiksem oraz sztukami wizualnymi, ale nie był zadowolony ze swojej sytuacji. Muzyka stała się dla niego sposobem na wyrażenie emocji, z którymi mierzył się od dawna. Nie próbował budować wizerunku zespołu na tragedii. Była to jego osobista reakcja na traumę i potrzeba, by zrobić coś konkretnego.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

„Skylines and Turnstiles” dało początek My Chemical Romance

Jednym z pierwszych utworów napisanych dla My Chemical Romance było „Skylines and Turnstiles”. Gerard Way napisał tę piosenkę w piwnicy domu rodziców, korzystając ze starej gitary Fender i niewielkiego wzmacniacza. Kompozycja wynikała wprost z jego reakcji na 11 września. Później trafiła na debiutancki album „I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”.

My Chemical Romance uznaje 12 września 2001 roku za datę swojego powstania. W 2021 roku muzycy wyjaśnili, że 11 września zmienił świat, a dzień później oni sami zaczęli próbować go zmieniać poprzez muzykę. Ta data odnosi się przede wszystkim do decyzji Waya o rozpoczęciu projektu. Pierwsza próba pełnego składu odbyła się około dwóch tygodni później, dlatego w opisach historii grupy pojawiają się różne daty.

Way najpierw pokazał swoje dema perkusiście Mattowi Pelissierowi. Do projektu dołączyli gitarzysta Ray Toro, z którym Gerard wcześniej grał w poppunkowej grupie Nancy Drew, oraz basista Mikey Way, młodszy brat wokalisty. Frank Iero nie znalazł się w pierwszym składzie, ponieważ w tamtym czasie grał w Pencey Prep. Został formalnie zaproszony jako drugi gitarzysta dopiero po nagraniach debiutu.

Mikey Way wymyślił nazwę, a zespół szybko zagrał pierwszy koncert

Nazwę My Chemical Romance zaproponował Mikey Way, który podczas pracy w księgarni Barnes & Noble natknął się na książkę Irvine’a Welsha „Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance”. Fraza pasowała do estetyki rodzącego się zespołu, inspirowanej horrorem, dramatycznymi opowieściami i czarnym humorem. Nie była jednak komentarzem do narkotyków ani metaforą ataków z 11 września. Już w październiku 2001 roku zespół zagrał pierwszy koncert w Elks Lodge w Ewing w New Jersey, otwierając wieczór przed Pencey Prep i Mild 75. Zespół rozpoczął występ od „Skylines and Turnstiles”. Utwór napisany po atakach z 11 września od początku zajmował więc ważne miejsce w koncertowym repertuarze grupy. Debiut z 2002 roku utrwalił tę energię w surowych, emocjonalnych nagraniach. Gerard Way odpowiedział na wstrząs po atakach z 11 września decyzją o założeniu zespołu, który całkowicie zmienił jego życie.