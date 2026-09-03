Były perkusista Slipknota z mocnym wyznaniem. "Czułem się jak zardzewiały drut kolczasty". Poruszające słowa o terapii

Pod koniec 2023 w przestrzeni medialnej, dość nieoczekiwanie, pojawiła się informacja, że perkusista Jay Weinberg został wyrzucony ze składu formacji Slipknot. Muzyk zagrał na trzech albumach grupy: .5: The Gray Chapter (2014), We Are Not Your Kind (2019) oraz The End, So Far (2022).

Fani na całym świecie byli totalnie zaskoczeni. – Byłem załamany i oszołomiony – przyznał otwarcie Weinberg w oświadczeniu, które udostępnił za pośrednictwem mediów społecznościowych. W rozmowie z organizacją HeartSupport perkusista otworzył się na temat swojego stanu psychicznego w tamtym okresie.

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W pewnym momencie poczułem się emocjonalnie jak kłąb splątanego, zardzewiałego drutu kolczastego. Tak to dokładnie odczuwałem. Potrzebowałem wiedzy i umiejętności, których sam z pewnością nie posiadałem – zdolności do spojrzenia na życie z perspektywy, która przyniosłaby uspokojenie lęków, frustracji czy tych wyzwań, pozwalając żyć bardziej spokojnym, szczęśliwym życiem – powiedział muzyk.

Przełomem w życiu muzyka okazało się podjęcie terapii na przełomie 2023 i 2024. – Szukałem pomocy, mówiąc: "Potrzebuję wsparcia profesjonalisty z zakresu zdrowia psychicznego, który pomoże mi przejść przez ten wyjątkowo trudny moment w życiu". Mój przyjaciel polecił mi własnego, zaufanego terapeutę. To było jak otwarcie drzwi, jakby klucz pasował do nich. Do drzwi, które wcześniej próbowałem otworzyć wieloma innymi, ale żaden nie działał – dodał były perkusista zespołu Slipknot.

Zdradził, że do dziś spotyka się ze swoim terapeutą raz w tygodniu. Regularne sesje bardzo mu pomagają. Nie tylko z uporaniem się z przeszłością, ale także z odnalezieniem się w nowej, życiowej roli. Perkusista, nie tak dawno, po raz pierwszy został ojcem. – To nie tak, że jestem całkowicie "naprawiony". Traktuję to po prostu jako stały element bycia zdrowym człowiekiem – dbanie nie tylko o fizyczną sprawność, ale i o głowę – podsumował Weinberg we wspomnianym wywiadzie.

Po zwolnieniu z formacji Slipknot, perkusista nie był zbyt długo bezrobotny. Związał się bowiem z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies (z tej drugiej kapeli odszedł jednak na początku 2026). Ponadto Jay Weinberg skupia się obecnie na rozwijaniu kariery solowej.

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