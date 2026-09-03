Cult of Luna łączą siły z gwiazdą Gojiry. Nowy materiał zaprezentują na koncercie w Polsce

Cult of Luna wracają do Polski! Znamy szczegóły koncertu

Fani ciężkich i klimatycznych brzmień mają powody do radości. Szwedzka formacja Cult of Luna, uznawana za jeden z najważniejszych zespołów post-metalowych, ponownie odwiedzi nasz kraj. Muzycy zagrają 12 marca 2027 roku w warszawskim klubie Progresja. Koncert będzie częścią europejskiej trasy promującej ich najnowsze wydawnictwo. To będzie wieczór pełen potężnych dźwięków i gęstej atmosfery, z której słyną Szwedzi. Zespół, który od lat nie boi się muzycznych eksperymentów, przywiezie ze sobą materiał, który ma być kolejnym dowodem na to, że w ich słowniku nie istnieje słowo stagnacja.

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Nowy album i goście specjalni

Występ w Warszawie będzie okazją, by usłyszeć na żywo utwory z dziesiątego w dorobku grupy albumu „In the Shadow of Your Shadow”. Jego premiera zaplanowana jest na 6 listopada. Już teraz wiadomo, że na płycie pojawią się wyjątkowi goście, co z pewnością rozpala wyobraźnię fanów. Na nowym krążku Cult of Luna usłyszymy Joe Duplantiera z zespołu Gojira oraz Davida Eugena Edwardsa, znanego z formacji 16 Horsepower i Wovenhand. Ta współpraca zapowiada, że zespół po raz kolejny wzbogaci swoje brzmienie o nowe, intrygujące elementy.

Ikony szwedzkiej sceny

Pochodząca ze szwedzkiego miasta Umeå grupa od lat udowadnia, że to miejsce jest prawdziwą kuźnią muzycznych talentów. To stamtąd wywodzą się takie legendy jak Meshuggah czy Refused. Cult of Luna szybko dołączyła do tego elitarnego grona, a przełomowy album „Somewhere Along the Highway” z 2006 roku zapewnił im status gwiazd post-metalu. Kolejne wydawnictwa, takie jak „Eternal Kingdom”, „Vertikal”, nagrany z Julie Christmas „Mariner”, „A Dawn to Fear” czy „The Long Road North”, tylko cementowały ich pozycję. Muzycy odważnie czerpią z hardcore’u, sludge’u, folku i art-rocka, a wszystko to spajają potężną dawką emocji, która na koncertach wybrzmiewa ze zdwojoną siłą.

Mocne wsparcie na scenie

Cult of Luna zadbała o to, by publiczność rozgrzała się przed ich występem. Jako support na scenie pojawią się dwa zespoły, które z pewnością przyciągną uwagę miłośników niebanalnych dźwięków. Pierwszym z nich jest francuska formacja Bruit, która w swojej post-rockowej muzyce eksperymentuje z formą i brzmieniem, co udowodniła na albumie „The Age of Ephemerality”. Drugim gościem będzie amerykański duet Youth Code. Zespół, który po kilkuletniej przerwie powrócił z EP-ką „Yours, With Malice”, zaserwuje publiczności solidną porcję EBM-u i electro-industrialu przepełnionego sceniczną wściekłością.

Cult of Luna w Warszawie: bilety

Koncert Cult of Luna z udziałem Bruit i Youth Code odbędzie się 12 marca 2027 roku w warszawskiej Progresji. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się już w piątek, 4 września, o godzinie 11:00. Wejściówki będą dostępne w autoryzowanych punktach sprzedaży, takich jak Winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet oraz Ticketmaster. Organizatorzy tradycyjnie zachęcają, by w trosce o środowisko okazywać bilety na ekranie telefonu, zamiast je drukować.

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