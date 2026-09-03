Zwiastun dokumentu o Neilu Pearcie z Rush już w sieci!

Neil Peart to legendarny muzyk kanadyjskiej formacji Rush, który jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych bębniarzy w historii muzyki rockowej. Peart zmarł w 2020 roku w wieku 67 lat. Przegrał on walkę z nowotworem mózgu. Pozostawił jednak po sobie niezatarte dziedzictwo. Pamięć o nim, bez dwóch zdań, nie ginie.

Teraz do sieci trafił oficjalny zwiastun dokumentu Neil Peart: No One's Disciple. Premiera dokumentu, wyprodukowanego przez kanadyjską stację CBC, odbędzie się 16 września 2026 na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto (TIFF). Za reżyserię całości odpowiadają Scot McFadyen oraz Sam Dunn, twórcy m.in. obrazu Iron Maiden: Flight 666.

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Jednym z najciekawszych elementów nadchodzącego filmu są wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących muzyków Rush – basisty i wokalisty Geddy'ego Lee oraz gitarzysty Alexa Lifesona – którzy zaprosili do studia nagraniowego znanych perkusistów, aby wspólnie zagrać kultowe utwory grupy. Widzimy więc Danny'ego Careya (Tool), Chada Smitha (Red Hot Chili Peppers) czy Stewarta Copelanda (The Police).

Wspomniany zwiastun udostępniamy poniżej:

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Po śmierci Pearta wydawało się, że do reaktywacji Rush już nigdy nie dojdzie. Niemożliwe jednak nie istnieje. Zespół reaktywował się w 2026 z genialną niemiecką perkusistką Aniką Nilles i ruszył w światową trasę Fifty Something, która potrwa przynajmniej do kwietnia 2027 roku. W ramach europejskiej części tournee muzycy zawitają również do naszego kraju! I to po raz pierwszy w historii. Koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

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