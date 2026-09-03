Noel Gallagher podgrzewa atmosferę w temacie potencjalnych koncertów Oasis w 2027. "Musimy przecież coś robić latem"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-03 12:32

Wygląda na to, że formacja Oasis w 2027 roku znów będzie koncertowała. Noel Gallagher postanowił ostatnio podgrzać atmosferę w tym temacie. – W przyszłym roku nie ma żadnego wielkiego turnieju piłkarskiego, więc musimy coś zrobić w lato – powiedział.

Noel Gallagher
Autor: Noel Gallagher/ Materiały prasowe

Oasis znów ruszy w trasę? Noel Gallagher daje jasny sygnał w wywiadzie 

W 2025 muzycy Oasis zagrali ponad 40 koncertów na Starym Kontynencie, w Japonii, Ameryce Południowej oraz Północnej. Trasa, rzecz jasna, okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego: był to powrót grupy na scenę po ponad dekadzie przerwy. Fani szybko wypatrywali kolejnych występów. W tym roku w tym temacie się nic nie wydarzy. W przestrzeni medialnej pojawiły się jednak informacje, że grupa planuje występy w 2027. 

Jakiś czas temu portal Manchester Evening News podał informację, że Oasis zagra w przyszłym roku aż dwunastokrotnie na stadionie Etihad Stadium w Manchesterze. Natomiast łączna liczba koncertów formacji miałaby się zamknąć w okolicach dwudziestu. 

Ostatnio Noel Gallagher podkręcił atmosferę w trakcie rozmowy w stacji radiowej talkSPORT.

Największe przeboje Oasis

Choć głównym tematem rozmowy była piłka nożna i Manchester City, ukochany klub muzyka, to dziennikarz Andy Goldstein zapytał także o Oasis i krążące plotki dotyczące występów w 2027.

Noel najpierw zaczął żartować z brata, twierdząc, że Liam "nie jest już zainteresowany Oasis". Potem natomiast dodał: 

Ujmijmy to tak: w przyszłym roku nie ma żadnego wielkiego turnieju piłkarskiego, więc w lato... cóż, musimy coś zrobić w lato, prawda?.  

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Noel Gallagher rzucił więc w eter dość wymowną wskazówkę. Zanim dowiemy się, czy zapowiedzi muzyka zamienią się w trasę, fani grupy będą mogli przeżyć emocje związane z zeszłorocznym powrotem Oasis na scenę. 

Film dokumentalny o Oasis nadchodzi wielkimi krokami 

Całość nosi tytuł Don’t Look Back In Anger, od jednego z najsłynniejszych utworów w dorobku tego brytyjskiego zespołu. Reżyserami całości są: Dylan Southern oraz Will Lovelace, czyli duet stojący m.in. za filmem koncertowym Shut Up and Play the Hits sygnowanym przez formację LCD Soundsystem.

Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy ten film. Wierzę, że oddaje on ducha i emocje globalnego momentu kulturowego oraz oddaje sprawiedliwość dowcipowi i geniuszowi dwóch wyjątkowych osób. Chciałem opowiedzieć historię braci i zespołu, ale co równie ważne, historię fanów, których ta muzyka poruszyła, a czasem zmieniła na zawsze. To także opowieść o tym, jak muzyka i pisanie piosenek mogą jednoczyć pokolenia, kultury i kraje, a w czasach niechęci i podziałów – dać nam wszystkim powód do nadziei – powiedział natomiast Steven Knight, który przygotował scenariusz produkcji.

Film trafi do kin 11 września 2026. Później natomiast ma być dostępny na platformie Disney+. 

Oto ciekawostki o albumie (What's the Story) Morning Glory? od Oasis: 

Oasis - 5 ciekawostek o albumie (What's the Story) Morning Glory?
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