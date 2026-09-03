Lor i Błażej Król w zwiastunie nowego filmu z Agatą Kuleszą. W sieci pojawił się teledysk do utworu "Jak wtedy"

Lor i Błażej Król w zwiastunie nowego filmu z Agatą Kuleszą

Koniec lata sprzyja melancholii i wspomnieniom, a w ten nastrój idealnie wpisuje się najnowsza muzyczno-filmowa współpraca. Zespół Lor i Błażej Król połączyli siły w utworze „Jak wtedy”, do którego powstał właśnie teledysk będący jednocześnie zwiastunem wyczekiwanego filmu „Czas, który nie nadszedł”. Klip, utkany ze scen z nowej produkcji, zapowiada poruszającą historię o miłości i przemijaniu. Fragment piosenki fani mogli usłyszeć już w oficjalnym trailerze filmu, a teraz twórcy prezentują pełną, muzyczną opowieść. To zapowiedź produkcji, która swoją premierę będzie miała podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

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Agata Kulesza i Dobromir Dymecki w opowieści o utraconej bliskości

Film „Czas, który nie nadszedł” zabiera widzów w sam środek melodramatu o dawnych partnerach, Sarze i Oskarze. Para planowała wspólnie się zestarzeć, jednak ich drogi rozeszły się w świecie, który oferuje rewolucyjną kurację antygeriatryczną. W rolę Sary, która pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, wciela się Agata Kulesza. Jej dawną miłość, Oskara, gra Dobromir Dymecki. Jego bohater skorzystał z nowatorskiego zabiegu i związał się z nową partnerką, graną przez Michalinę Łabacz. Niespodziewane spotkanie po latach staje się pretekstem do zadania kluczowego pytania: czy uczucia mogą przetrwać czas i fundamentalne życiowe zmiany? Delikatności opowieści dodają kadry z młodą Sarą, w którą wciela się Ania Bieżyńska, pozwalając spojrzeć na relację bohaterów przez pryzmat wspomnień.

„Wspólna wrażliwość i czułość wobec pamięci”

Piosenka „Jak wtedy” idealnie wtopiła się w klimat filmu, a klip tworzy osobną, wzruszającą historię zawieszoną między tym, co było, a tym, co mogło się wydarzyć. Artystki z zespołu Lor nie kryją, że ta współpraca była dla nich naturalnym doświadczeniem. – Cieszymy się, że nasz utwór „Jak wtedy” mógł spotkać się z filmem „Czas, który nie nadszedł”. Kiedy fragment piosenki pojawił się w zwiastunie, poczułyśmy, że te obrazy bardzo naturalnie dopowiadają emocje zapisane w utworze. Odnalazłyśmy tu wspólną wrażliwość – czułość wobec pamięci, bliskości i rozmyślań na temat tego, co mogłoby się wydarzyć – wspominają członkinie zespołu Lor, czyli Julia Skiba, Paulina Sumera, Jagoda Kudlińska i Julia Błachuta. Utwór z gościnnym udziałem Błażeja Króla pochodzi z płyty „pele-mele”, która ukazała się w marcu 2026 roku.

Gwiazdorska obsada i wielka kinowa premiera

„Czas, który nie nadszedł” to debiut reżyserski Julii Rogowskiej. Obok Agaty Kuleszy, Dobromira Dymeckiego i Michaliny Łabacz na ekranie zobaczymy całą plejadę znanych nazwisk. W obsadzie znaleźli się także Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Bartosz Bielenia oraz Weronika Humaj. Film trafi do kin w całej Polsce już 16 października.

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