Bruce Dickinson zagra w Polsce w 2027

Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden, ogłosił właśnie szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej po Starym Kontynencie. Wyruszy w nią ze swoim zespołem, w którego skład wchodzą: Dave Moreno (perkusja), Mistheria (instrumenty klawiszowe), Tanya O'Callaghan (gitara basowa), Philip Näslund (gitara) oraz Chris Declercq (gitara).

Trasa pod szyldem PsychoGod ruszy 14 czerwca w Belfaście. Wokalista będzie koncertował w czerwcu i lipcu, a także listopadzie i grudniu. W jej ramach Dickinson odwiedzi także Polskę. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 10 listopada 2027 roku w warszawskiej Stodole. Frontman IM powróci do tego miejsca po prawie trzech dekadach przerwy. Ostatni raz gościł tu w listopadzie 1998 przy okazji promocji albumu The Chemical Wedding.

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Jeśli chodzi o bilety na warszawski koncert to:

przedsprzedaż Artysty: 28 października godz. 11:00

przedsprzedaż Ticketmaster Polska: 29 października godz. 12:00

sprzedaż ogólna: 30 października godz. 11:00

Supportem przed Dickinsonem będzie szwedzka formacja Evergrey. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

– To, co robimy, jest prawdziwe i to jest teraz absolutnie kluczowe. Prawdziwy perkusista, prawdziwy basista, prawdziwi gitarzyści, prawdziwe klawisze – AI potrafi jedynie kopiować, potrafi tylko udawać. Sztuczna inteligencja nigdy się nie zakocha i nigdy naprawdę nie zagra. A ten zespół? Oni potrafią grać naprawdę! – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Dickinson,

Dickinson w przyszłym roku będzie promował swój kolejny solowy album. Całość ukaże się na rynku w 2027. Następca The Mandrake Project z 2024 ma być natomiast "ciężki jak cholera". Nowa płyta wokalisty powstała w słynnym Studio 606 w Kalifornii, należącym do Dave’a Grohla, lidera amerykańskiego Foo Fighters. Co ciekawe, na wspomnianym albumie, i to w roli perkusisty, ma się pojawić Andreas Kisser, gitarzysta kultowej formacji Sepultura. Dickinson zdradził także, że na jego nadchodzącym albumie pojawi się utwór, który napisał jego syn, Austin.

Frontman Iron Maiden ujawnił także, że pierwsze utwory zapowiadające płytę trafią do słuchaczy jeszcze w tym roku.

Najlepsze solowe albumy Bruce'a Dickinsona. Oto nasz ranking: