Steven Wilson i Mikael Åkerfeldt pracują nad nowym albumem Storm Corrosion. To wielki powrót tego projektu

W 2012 roku Mikael Åkerfeldt z Opeth i Steven Wilson z Porcupine Tree, połączyli siły. Stworzyli oni projekt Storm Corrosion. Pod tym szyldem nagrali do tej pory tylko jeden album. W niedalekiej przyszłości na półkach sklepowych ma pojawić się jego następca.

Wilson, w nowym wywiadzie dla serwisu Innerviews, zdradził, że prace nad drugim krążkiem już trwają. Na ten jednak moment są one na bardzo wczesnym etapie.

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Będzie zupełnie inny, ale bez problemu rozpoznacie tę estetykę. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo przed nami wciąż długa droga. To gigantyczny kawał muzyki, zagrany niemal w całości na instrumentach akustycznych. Używamy ich naprawdę wielu. [...] Z pewnością jest to więc kontynuacja języka muzycznego, który stworzyliśmy przy pierwszej płycie, ale jednocześnie nowy materiał jest zupełnie inny – o ile nie brzmi to jak sprzeczność sama w sobie. Inaczej po prostu byśmy się za to nie zabierali – dodał Steven Wilson.

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Zanim jednak na rynku ukaże się drugi album od Storm Corrosion, to doczekamy się kolejnego solowego wydawnictwa Wilsona. Całość będzie zatytułowana Requiem For A Village i trafi do sprzedaży 6 listopada nakładem Fiction Records. Muzyk dodał, że to dzieło będzie całkowitym przeciwieństwem The Overview, poprzedniego albumu. – Jest znacznie bardziej kameralny, introwertyczny. Wciąż jest mocno koncepcyjny i bardzo eksperymentalny, a utwory... cóż, znów sprawiają wrażenie jednej spójnej kompozycji. Ale jest on znacznie bardziej kanciasty i eksperymentalny w sposób, który naprawdę mnie ekscytuje – powiedział Wilson dla Immersive Audio Album. I określił następcę The Overview mianem "dziwnego" wydawnictwa.

Wilson zauważył również, że pewne elementy klimatu znanego ze Storm Corrosion będzie można usłyszeć właśnie na Requiem For A Village.

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