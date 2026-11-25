Wbrew wszelkim pozorom, naprawdę dużo się działo w polskiej telewizji w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Już w październiku 1952 roku powstała Telewizja Polska, sporo jednak przyszło nam poczekać na pierwszy polski serial z prawdziwego zdarzenia. Mowa tu o produkcji Barbara i Jan, która zadebiutowała na antenie TVP wraz z początkiem stycznia 1965 roku.

Można powiedzieć, że po tym ruszyła prawdziwa lawina. Jeszcze w latach 60. premierę miały takie rodzime produkcje serialowe, jak Kapitan Sowa na Tropie, Czterej Pancerni i pies, Wojna Domowa czy w końcu Stawka większa niż życie.

Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

Równie dużo działo się w kolejnej dekadzie. To właśnie w drugiej połowie lat 70., dokładnie 25 listopada 1976 roku, a więc już 50 lat temu, premierę miał jeden z najsłynniejszych polskich seriali kryminalnych.

Produkcja, zatytułowana 07 zgłoś się w warstwie fabularnej skupiała się na losach porucznika Milicji Obywatelskiej Sławomira Borewicza. Co ciekawe, wcielający się w niego z dużym powodzeniem Bronisław Cieślak nie był aktorem, a dziennikarzem, który do tego skończył etnografię.

Rozwiąż quiz i sprawdź czy znasz kultowe teksty Borewicza z "07 zgłoś się"

Okazało się, że wykształcenie aktorskie nie było konieczne, aby stworzyć postać charakterystyczną, jedyną w swoim rodzaju. Dziś Porucznik Borewicz to prawdziwa ikona polskiej popkultury, która zasłynęła także za sprawą słynnych tekstów.

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