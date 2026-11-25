Nie da się ukryć, że treści o szeroko pojmowanych charakterze kryminalnym cieszą się w przestrzeni publicznej wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Czytamy kryminały, thrillery czy horrory, na platformach streamingowych rekordy popularności biją podcasty typu true crime, powstaje naprawdę imponująca liczba filmów i seriali, których głównym założeniem ma być wzbudzenie w nas emocji na pograniczu fascynacji, strachu i dreszczyku.

Kryminał w Polsce

Faktem jest, że w Polsce, zwracając uwagę na telewizję, kryminał ma dość długą historię. W tym roku minie dokładnie 60 lat od premiery Kapitana Sowy na tropie, uznawanego dziś za pierwszy rodzimy serial o charakterze kryminalnym. Za jego kamerą stanął Stanisław Bareja, całość liczyła zaledwie osiem odcinków. Prawdziwym przełomem pod względem kryminałów była jednak produkcja 07 zgłoś się z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej. Pierwszy epizod serialu Telewizja Polska pokazała dokładnie 25 listopada 1976 roku.

Dolar na grobie aktora "07 zgłoś się". Niezapomniani

Choć powstało tylko 21 odcinków produkcji, to była ona emitowana aż do 1989 roku, a dziś uznaje się ją za jedną z najbardziej kultowych przełomu lat 70. i 80. polskiej telewizji. Nic więc dziwnego, że przez produkcję przewinęło się wiele naprawdę dużych nazwisk - sprawdź czy pamiętasz, jakie dokładnie!