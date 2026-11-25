Spis treści Anna Rusowicz marzy o filmie o Adzie Rusowicz

Anna Rusowicz cieszy się stabilną pozycją na krajowym rynku muzycznym i z powodzeniem kontynuuje artystyczną tradycję swoich rodziców jako jedna z najważniejszych polskich wokalistek nurtu bigbitowego. Tym samym artystka dba o muzyczną spuściznę swojej matki Ady Rusowicz, będącej ogromną gwiazdą epoki PRL. Przypomnijmy, że słynna piosenkarka straciła życie w tragicznym wypadku drogowym w 1991 roku, osierocając wówczas zaledwie siedmioletnią córkę.

Anna Rusowicz marzy o filmie o Adzie Rusowicz

Podczas wywiadu udzielonego dla serwisu Eska.pl wokalistka poruszyła wątek ewentualnego obrazu biograficznego, który opowiadałby o losach Ady Rusowicz. Córka legendarnej gwiazdy z lat 60. i 70. otwarcie przyznaje, że chciałaby zaangażować się w stworzenie takiego dzieła wzorem Natalii Kukulskiej, pracującej nad produkcją o Annie Jantar. Co istotne, obie zmarłe w tragicznych okolicznościach artystki prywatnie darzyły się ogromną sympatią i przyjaźnią, aż do śmierci Jantar w 1980 roku.

Tak, tak, jak najbardziej, bo to wspaniałe są historie i w ogóle oni mieli ciekawe życiorysy. Co ciekawe, moja mama bardzo przyjaźniła się też z Anną Jantar i mamy tutaj wspólne wątki z Natalią - powiedziała w rozmowie z Eską Anna Rusowicz.

Piosenkarka posiada już wyraźnie sprecyzowany pomysł na realizację tego kinowego przedsięwzięcia i zależy jej na tym, aby losy jej mamy stanowiły część opowieści o rozkwicie muzyki bigbitowej w naszym kraju.

Nie myślałam konkretnie, żeby nakręcić film o mamie mojej, chociaż miała bardzo ciekawe życie. Natomiast bardzo mi zależy, tutaj też manifestuję, żeby powstał film o polskim bigbicie. Bardzo o to proszę, przecież w skład polskiego bigbitu wchodzili Czesław Niemen, Ada Rusowicz, czyli moja mama, mój ojciec, Stan Borys, Helena Majdaniec, Karin Stanek... To jest do zrobienia. Tam są takie historie, że to się będzie oglądało z zapartym tchem - dodała artystka.

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