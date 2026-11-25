Zatrudnieni, którym zostały niewykorzystane dni wolne z 2026 roku, są zobowiązani do odebrania zaległego wypoczynku w ściśle określonym terminie w 2027 roku.

W sytuacji, gdy podwładny sam nie wybierze daty wypoczynku, przełożony ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w ustawowym terminie.

Choć niewykorzystana pula dni wolnych nie przepada, to brak udzielenia urlopu w terminie może skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop za 2026 rok?

Pod koniec roku wielu zatrudnionych analizuje kalendarze, aby podliczyć pozostałe dni wolne, ponieważ często nie wszystkim pracownikom udaje się wykorzystać pełną pulę urlopową. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane i obejmują zarówno nadmiar pracy, niedobory w zespole, problemy zdrowotne, jak i zwykły brak odpowiedniego momentu na dłuższy wyjazd. Z końcem grudnia niewykorzystany wypoczynek jednak nie przepada, gdyż w świetle Kodeksu pracy przechodzi na następny rok jako urlop zaległy. Dla dni wolnych z 2026 roku ostatecznym terminem na ich odebranie jest 30 września 2027 roku i do tej daty przełożony musi udzielić podwładnemu zaległego wolnego. Przepisy wymagają jedynie, aby wypoczynek rozpoczął się najpóźniej ostatniego dnia września, co w praktyce oznacza, że urlop wzięty 30 września może bez przeszkód kontynuować się w październiku.

Czy pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody?

Problem pojawia się wtedy, gdy podwładny unika wskazania daty wypoczynku lub nieustannie odkłada tę decyzję w czasie. Przełożony nie ma obowiązku czekać bez końca i może nakazać pracownikowi odebranie zaległego urlopu w ustawowym terminie nawet bez jego zgody. Sprawa nie jest jednak w pełni oczywista pod względem formalnym. Jak zauważa Państwowa Inspekcja Pracy, jednostronne narzucanie przez szefa konkretnych dat wypoczynku wywołuje wątpliwości natury prawnej. Z tego względu najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest wcześniejsze wypracowanie kompromisu, co pozwala zapobiec zbędnym sporom w firmie.

Czy niewykorzystany urlop przepada po 30 września?

Przekroczenie ustawowej daty końcowej nie sprawia, że zatrudniony bezpowrotnie traci wypracowane dni wolne. Niewykorzystana pula wciąż mu przysługuje, a prawo do roszczenia o zaległy urlop ulega przedawnieniu dopiero po upływie trzech lat. Negatywne skutki niedopilnowania tego obowiązku mogą jednak spaść bezpośrednio na samego pracodawcę. Brak udzielenia podwładnemu wypoczynku w nakazanym prawem czasie jest bowiem traktowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co wiąże się z ryzykiem otrzymania kary grzywny.

Planowanie zaległego urlopu wypoczynkowego. Dlaczego nie warto zwlekać?

Mimo że do końca września 2027 roku zostało jeszcze dużo czasu, pracownicy powinni z wyprzedzeniem zweryfikować liczbę przysługujących im dni wolnych i rozplanować wypoczynek. Wcześniejsze działanie pozwoli uniknąć przymusowego urlopu w terminie narzuconym odgórnie przez szefa, dzięki czemu wolne nie wypadnie w najmniej odpowiednim dla zatrudnionego okresie.

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