Kwoty z końcówką 99 groszy występują w prawie każdym dziale handlowym, obejmując artykuły spożywcze, kosmetyki oraz elektronikę .

. Taka metoda wyceny towarów jest celowym działaniem, które bazuje na sposobie odbierania liczb przez kupujących .

. Obniżka o jeden grosz wywołuje złudzenie niższej kwoty, chociaż faktyczna korzyść finansowa pozostaje czysto symboliczna .

. Podczas zakupów dobrze jest sprawdzać nie samą końcówkę kwoty, lecz także koszt przeliczony na pojedynczą sztukę, litr czy kilogram.

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Dlaczego ceny kończą się na 99 groszy?

Zasada działania tego triku jest bardzo prosta. Gdy patrzymy na kwotę 9,99 zł, nasz wzrok rejestruje głównie początkową cyfrę, czyli dziewiątkę. W efekcie towar podświadomie kojarzy się nam bardziej z wydatkiem rzędu 9 zł niż 10 zł, choć faktyczna różnica jest przecież groszowa.

Mechanizm ten eksperci nazywają efektem lewej cyfry. Z analiz dotyczących postrzegania wartości wynika, że dziewiątki na końcu wywołują wrażenie niższej sumy, zwłaszcza gdy zmienia się przy tym cyfra początkowa. Z tego powodu stawka 9,99 zł prezentuje się znacznie korzystniej od 10 zł, mimo że oba warianty różni w rzeczywistości zaledwie grosz.

Ceny psychologiczne podczas zakupów. Jak nie dać się złapać?

Stosowanie cen psychologicznych odgrywa dużą rolę także wtedy, gdy zestawiamy ze sobą różne towary. Kiedy na półce leżą dwa zbliżone artykuły za 19,99 zł oraz 20 zł, ten pierwszy często uchodzi za bardziej opłacalny wybór. Tak naprawdę taka oszczędność nie ma żadnego realnego wpływu na stan naszego portfela.

Kwoty z końcówką 99 groszy wykorzystują zarówno tradycyjne markety i drogerie, jak i platformy e-commerce oraz punkty usługowe. Taki zabieg można dostrzec na metkach zwykłych artykułów pierwszej potrzeby, a także przy znacznie kosztowniejszych towarach.

Należy mieć na uwadze, że końcówka 99 groszy wcale nie gwarantuje realnej promocji. Sprzedawcy są świadomi, że klienci często kupują pod wpływem pierwszego impulsu, dlatego przed podjęciem decyzji warto na moment zwolnić i przeanalizować inne warianty. Najlepszym wskaźnikiem bywa cena jednostkowa określająca wydatek za jeden litr, kilogram bądź sztukę. Taka weryfikacja szybko pokaże, czy rzekomo atrakcyjny cenowo artykuł faktycznie daje oszczędność, czy tylko stwarza pozory okazji.