Problemy z relaksem często wynikają z mylnego przeświadczenia, że czas wolny to zwykłe lenistwo , a na chwilę wytchnienia trzeba sobie wcześniej solidnie zapracować.

, a na chwilę wytchnienia trzeba sobie wcześniej solidnie zapracować. Ludzie ze skłonnościami do perfekcjonizmu skupiają uwagę na niezrealizowanych celach i uważają, że każdą wolną chwilę muszą wykorzystać w produktywny sposób .

. Stały dostęp do telefonu, przychodzące powiadomienia oraz porównywanie się z innymi na portalach społecznościowych skutecznie blokują możliwość odcięcia się od codziennych zadań.

skutecznie blokują możliwość odcięcia się od codziennych zadań. Regenerację należy wpisać na stałe w plan dnia, wyznaczyć godziny wolne od pracy i odłożyć smartfon, a w przypadku silnych wyrzutów sumienia warto skonsultować się z psychologiem.

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Dlaczego odpoczynek kojarzy się z lenistwem i wywołuje wyrzuty sumienia

Źródłem tego problemu bywa wyuczony sposób postrzegania codziennej pracy oraz obowiązków. Osoby, którym od dzieciństwa wpajano konieczność ciągłego bycia w ruchu, niesienia pomocy innym oraz maksymalnego wykorzystywania każdej minuty, w dorosłości często nie potrafią zaakceptować zwykłej bezczynności. W ich oczach wolny czas staje się czymś podejrzanym, co wymaga natychmiastowego usprawiedliwienia.

Przy takim podejściu chwila wytchnienia przestaje być naturalnym elementem doby, a zmienia się w nagrodę za odhaczenie wszystkich punktów z listy zadań. Kłopot w tym, że spis codziennych obowiązków właściwie nigdy się nie kończy. W każdej chwili można przecież uporządkować kolejną szafkę, odpowiedzieć na następną wiadomość czy nadrobić stare zaległości. Przez to czas przeznaczony na regenerację ulega ciągłemu odkładaniu na później.

Jak perfekcjonizm i presja produktywności blokują odpoczynek

Wyrzuty sumienia w trakcie relaksu bardzo często dotykają również ludzi o wyraźnych rysach perfekcjonistycznych. Stawiają oni przed sobą niezwykle wyśrubowane wymagania i odnoszą wrażenie, że każda nieproduktywna godzina jest bezpowrotnie zmarnowaną szansą. Nawet w sytuacji, gdy obiektywnie wykonali już ogrom pracy, ich myśli wciąż krążą wokół zadań, których nie zdołali jeszcze zamknąć.

Takiemu nastawieniu nierzadko towarzyszy wiara, że wartość człowieka mierzy się wyłącznie jego sukcesami. Wówczas proste aktywności, takie jak oglądanie serialu, lektura książki czy spacer bez wyraźnego celu, zaczynają rodzić wewnętrzny dyskomfort. Próbująca odpocząć osoba nie dostrzega w tych zajęciach żadnego praktycznego pożytku, przez co nie potrafi uznać ich za wystarczająco istotne.

Powiadomienia w telefonie i media społecznościowe a brak regeneracji

Na trudności z relaksem wpływa także obecny tryb życia. Smartfony, komunikatory internetowe i ciągłe alerty powodują, że wielu pracowników utrzymuje kontakt z firmą nawet po godzinach pracy. Czasami wystarczy zaledwie jeden sygnał dźwiękowy z telefonu, by myśli na nowo zaczęły krążyć wokół służbowych wyzwań i harmonogramu na następny dzień.

Sytuacji nie ułatwia też ciągłe zestawianie swojego życia z losami innych ludzi. Przeglądając media społecznościowe, regularnie oglądamy użytkowników, którzy awansują, trenują, zwiedzają świat, zdobywają nowe umiejętności i osiągają kolejne zamierzenia. W takich warunkach bardzo łatwo ulec złudzeniu, że sami wykazujemy się zbyt małą aktywnością, podczas gdy nasz organizm domaga się po prostu zwykłego wytchnienia.

Jak nauczyć się odpoczywać bez poczucia winy i kiedy iść do psychologa

Pierwszym krokiem do zmiany jest uznanie czasu na regenerację za stały punkt harmonogramu dnia, a nie za premię przyznawaną po wypełnieniu wszystkich zadań. Należy wyznaczyć sobie sztywne ramy czasowe wolne od pracy i nie zapełniać tej przestrzeni żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Dobrym rozwiązaniem jest także odłożenie smartfona, wyłączenie alertów oraz postawienie na zajęcia, które nie są nastawione na osiągnięcie konkretnego wyniku.

Warto mieć na uwadze, że relaks nie musi sprowadzać się wyłącznie do leżenia na kanapie. Jednemu człowiekowi siły przywróci spacer, a innemu gotowanie, lektura, rozmowa z bliskimi czy też cichy wieczór we własnym mieszkaniu. Kluczowe jest to, aby wybrana aktywność faktycznie pozwalała na zregenerowanie organizmu, zamiast zmieniać się w kolejne zadanie do odhaczenia na liście sukcesów.

Gdy jednak wyrzuty sumienia okazują się niezwykle silne, zaburzają normalne funkcjonowanie w ciągu dnia i całkowicie blokują proces regeneracji, problem ten warto przepracować ze specjalistą, jakim jest psycholog. Potrzeba wytchnienia w żadnym wypadku nie świadczy o braku życiowych ambicji. Stanowi ona jedną z fundamentalnych potrzeb ludzkiego organizmu, bez której nie jesteśmy w stanie prawidłowo działać.